Пьяные студентки угнали иномарку и попали в аварию в Новосибирске

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Три молодые девушки похитили автомобиль своего приятеля; через 40 минут авто нашли разбитым неподалёку от Красного проспекта.

Сотрудники новосибирской полиции возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем местного жителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительным данным, автомобиль, принадлежащий 22-летнему мужчине, угнала троица знакомых ему девушек в прошедший вторник.

Вечером 19 марта 22-летний парень выпивал в компании трёх своих подруг в квартире на улице Татьяны Снежиной. Когда мужчина уснул, девушки решили покататься на его автомобиле. Без ведома молодого человека они взяли ключи от «Тойоты Аллекс», завели машину и стали кататься по городу.

Когда мужчина проснулся, то заявил о пропаже имущества в полицию. В городе объявили план «Перехват». Ориентировку на автомобиль передали всем постам инспекторов ДПС.

Через 40 минут полиция обнаружила пропавшую иномарку неподалёку от Красного проспекта, врезавшейся в световую опору. С места ДТП подруги сбежали, однако вскоре были пойманы в Ленинском районе Новосибирска.

Все три подозреваемые в угоне девушки оказались ранее не судимыми. В их отношении возбудили уголовное дело. Кто был за рулём, а также чьей идеей было угнать автомобиль – предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Напомним, в марте красноярец угнал от крещенской купели автомобиль с семилетним ребёнком внутри.