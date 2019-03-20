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Пьяные студентки угнали иномарку и попали в аварию в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

20.03.2019 14:36

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Три молодые девушки похитили автомобиль своего приятеля; через 40 минут авто нашли разбитым неподалёку от Красного проспекта.

Сотрудники новосибирской полиции возбудили уголовное дело по факту неправомерного завладения автомобилем местного жителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительным данным, автомобиль, принадлежащий 22-летнему мужчине, угнала троица знакомых ему девушек в прошедший вторник.

Вечером 19 марта 22-летний парень выпивал в компании трёх своих подруг в квартире на улице Татьяны Снежиной. Когда мужчина уснул, девушки решили покататься на его автомобиле. Без ведома молодого человека они взяли ключи от «Тойоты Аллекс», завели машину и стали кататься по городу.

Когда мужчина проснулся, то заявил о пропаже имущества в полицию. В городе объявили план «Перехват». Ориентировку на автомобиль передали всем постам инспекторов ДПС.

Через 40 минут полиция обнаружила пропавшую иномарку неподалёку от Красного проспекта, врезавшейся в световую опору. С места ДТП подруги сбежали, однако вскоре были пойманы в Ленинском районе Новосибирска.

Все три подозреваемые в угоне девушки оказались ранее не судимыми. В их отношении возбудили уголовное дело. Кто был за рулём, а также чьей идеей было угнать автомобиль – предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Напомним, в марте красноярец угнал от крещенской купели автомобиль с семилетним ребёнком внутри.

Теги: угон авто криминал Новосибирск

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Предложить новость

В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращения

сегодня 15:49 Наука 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

сегодня 15:06 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:17 Политика 0 Коммент.

Новосибирские власти готовы потратить на первомайские праздники почти два миллиона рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали дети

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поручил проконтролировать строительство детсада в микрорайоне «Европейский берег»

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Томского предпринимателя оштрафовали за рекламу «низких поцелуев»

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Заместителя мэра Новокузнецка отстранили от должности за подлог документов и липовые подписи

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

У инвестора завода по розливу воды из Байкала для Китая нет разрешения на водопользование

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Министра уволили за срыв сроков строительства ЛДС в Сибири

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Через 50 лет пятиэтажные «хрущёвки» исчезнут с улиц Новосибирска

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Главу Оби привлекут к ответственности за незаконный снегоотвал

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы снимали пожар на видео вместо звонка в МЧС

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

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