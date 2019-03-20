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Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

Рубрика: общество

20.03.2019 21:16

фото: инстаграмм сергея шнурова

Лидер группировки «Ленинград» заявил о том, что стадионный тур 2019 года станет последним. 

Сергей Шнуров выложил в соцсети «Инстаграм» стихотворение, в котором признался – группировка «Ленинград» прекращает работать после концертного тура 2019 года. 

«Прыгать и скакать приматом, 
Доложу, нелёгкий крест. 
Я за всех ругался матом. 
Бог не сдаст, свинья не съест. 
Между сложными вещами, 
Я скажу, как не юнец, – 
Этот тур будет прощальным, 
Вот и сказочке конец», — написал фронтмен на своей страничке в «Инстаграме». 

Также в стихах Сергей Шнуров не отрицает, что возрождение «Ленинграда» вполне возможно, но нескоро. 

Прощальный тур группировки начнётся в самой западной точке России – Калининграде. Концерт назначен на 4 июня. Согласно данным сайта viagogo.com, выступления «Ленинграда» распланированы до октября 2019 года. 

После Калининграда группировка побывает в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону. Завершится тур символично, в родном городе группы – Санкт-Петербурге – 12 октября. 

Напомним, в конце прошлого года новосибирский пародист высмеял хиты Шнурова в своём клипе. 

Теги: концерты

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вчера 16:49 Наука 0 Коммент.

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вчера 16:28 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращения

вчера 15:49 Наука 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

вчера 15:29 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:06 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:36 Хроника 0 Коммент.

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