Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

фото: инстаграмм сергея шнурова

Лидер группировки «Ленинград» заявил о том, что стадионный тур 2019 года станет последним.

Сергей Шнуров выложил в соцсети «Инстаграм» стихотворение, в котором признался – группировка «Ленинград» прекращает работать после концертного тура 2019 года.

«Прыгать и скакать приматом,

Доложу, нелёгкий крест.

Я за всех ругался матом.

Бог не сдаст, свинья не съест.

Между сложными вещами,

Я скажу, как не юнец, –

Этот тур будет прощальным,

Вот и сказочке конец», — написал фронтмен на своей страничке в «Инстаграме».

Также в стихах Сергей Шнуров не отрицает, что возрождение «Ленинграда» вполне возможно, но нескоро.

Прощальный тур группировки начнётся в самой западной точке России – Калининграде. Концерт назначен на 4 июня. Согласно данным сайта viagogo.com, выступления «Ленинграда» распланированы до октября 2019 года.

После Калининграда группировка побывает в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону. Завершится тур символично, в родном городе группы – Санкт-Петербурге – 12 октября.

Напомним, в конце прошлого года новосибирский пародист высмеял хиты Шнурова в своём клипе.