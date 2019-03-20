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Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»Рубрика: общество
20.03.2019 21:16
фото: инстаграмм сергея шнурова
Лидер группировки «Ленинград» заявил о том, что стадионный тур 2019 года станет последним.
Сергей Шнуров выложил в соцсети «Инстаграм» стихотворение, в котором признался – группировка «Ленинград» прекращает работать после концертного тура 2019 года.
«Прыгать и скакать приматом,
Доложу, нелёгкий крест.
Я за всех ругался матом.
Бог не сдаст, свинья не съест.
Между сложными вещами,
Я скажу, как не юнец, –
Этот тур будет прощальным,
Вот и сказочке конец», — написал фронтмен на своей страничке в «Инстаграме».
Также в стихах Сергей Шнуров не отрицает, что возрождение «Ленинграда» вполне возможно, но нескоро.
Прощальный тур группировки начнётся в самой западной точке России – Калининграде. Концерт назначен на 4 июня. Согласно данным сайта viagogo.com, выступления «Ленинграда» распланированы до октября 2019 года.
После Калининграда группировка побывает в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону. Завершится тур символично, в родном городе группы – Санкт-Петербурге – 12 октября.
Напомним, в конце прошлого года новосибирский пародист высмеял хиты Шнурова в своём клипе.
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Лента новостей
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