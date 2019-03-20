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Томского предпринимателя оштрафовали за рекламу «низких поцелуев»

Рубрика: общество

20.03.2019 11:59

Источник фотографии: www.sovetreklama.org

Владелец «Букетной лавки» заплатит 4000 рублей за креативную рекламу салона. 

19 марта 2019 года Томское УФАС России назначило индивидуальному предпринимателю административный штраф за рекламу. 

В начале февраля антимонопольная служба признала незаконными вывески магазина со слоганами: «Чем круче букет, тем ниже поцелуй» и «Будет стоять неделю!». Как сообщает УФАС по городу Томску, ранее ведомство проводило опрос горожан, который показал, что большинство отрицательно относится к подобным двусмысленным PR-компаниям. 

«Большинство граждан посчитали, что слоган этой рекламы содержит двойной смысл, реклама может оскорбить чувства потенциальных потребителей рекламы, в ней используются непристойные образы, сравнения, выражения», – говорится на сайте УФАС.

Предприниматель осуждён за нарушение ч.1 ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Напомним, в мае жители Новосибирска высказали своё недовольство рекламой цирка, заполонившей улицы города. 

Теги: реклама ФАС Томск

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращения

сегодня 15:49 Наука 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

сегодня 15:06 Хроника 0 Коммент.

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал Путину прошение об отставке

сегодня 14:17 Политика 0 Коммент.

Новосибирские власти готовы потратить на первомайские праздники почти два миллиона рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали дети

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поручил проконтролировать строительство детсада в микрорайоне «Европейский берег»

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Томского предпринимателя оштрафовали за рекламу «низких поцелуев»

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Заместителя мэра Новокузнецка отстранили от должности за подлог документов и липовые подписи

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

У инвестора завода по розливу воды из Байкала для Китая нет разрешения на водопользование

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Министра уволили за срыв сроков строительства ЛДС в Сибири

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Через 50 лет пятиэтажные «хрущёвки» исчезнут с улиц Новосибирска

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Главу Оби привлекут к ответственности за незаконный снегоотвал

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы снимали пожар на видео вместо звонка в МЧС

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Красноярцы померились в силе мужских пощёчин

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

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