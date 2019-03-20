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Томского предпринимателя оштрафовали за рекламу «низких поцелуев»Рубрика: общество
20.03.2019 11:59
Источник фотографии: www.sovetreklama.org
Владелец «Букетной лавки» заплатит 4000 рублей за креативную рекламу салона.
19 марта 2019 года Томское УФАС России назначило индивидуальному предпринимателю административный штраф за рекламу.
В начале февраля антимонопольная служба признала незаконными вывески магазина со слоганами: «Чем круче букет, тем ниже поцелуй» и «Будет стоять неделю!». Как сообщает УФАС по городу Томску, ранее ведомство проводило опрос горожан, который показал, что большинство отрицательно относится к подобным двусмысленным PR-компаниям.
«Большинство граждан посчитали, что слоган этой рекламы содержит двойной смысл, реклама может оскорбить чувства потенциальных потребителей рекламы, в ней используются непристойные образы, сравнения, выражения», – говорится на сайте УФАС.
Предприниматель осуждён за нарушение ч.1 ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Напомним, в мае жители Новосибирска высказали своё недовольство рекламой цирка, заполонившей улицы города.
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