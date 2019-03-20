Томского предпринимателя оштрафовали за рекламу «низких поцелуев»

Источник фотографии: www.sovetreklama.org

Владелец «Букетной лавки» заплатит 4000 рублей за креативную рекламу салона.

19 марта 2019 года Томское УФАС России назначило индивидуальному предпринимателю административный штраф за рекламу.

В начале февраля антимонопольная служба признала незаконными вывески магазина со слоганами: «Чем круче букет, тем ниже поцелуй» и «Будет стоять неделю!». Как сообщает УФАС по городу Томску, ранее ведомство проводило опрос горожан, который показал, что большинство отрицательно относится к подобным двусмысленным PR-компаниям.

«Большинство граждан посчитали, что слоган этой рекламы содержит двойной смысл, реклама может оскорбить чувства потенциальных потребителей рекламы, в ней используются непристойные образы, сравнения, выражения», – говорится на сайте УФАС.

Предприниматель осуждён за нарушение ч.1 ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Напомним, в мае жители Новосибирска высказали своё недовольство рекламой цирка, заполонившей улицы города.