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У инвестора завода по розливу воды из Байкала для Китая нет разрешения на водопользование

Рубрика: общество

20.03.2019 11:29

фото с сайта pixabay.com

Скандальное строительство завода по розливу байкальской воды для нужд Китая ведётся без договора на использование воды. 

Инвестор строительства завода по розливу байкальской воды не заключал договор водопользования. Об этом сообщает Енисейское бассейновое водное управление. 

В ведомстве уточняют, что с 2015 по 2019 годы установлены предельные объёмы забора воды из Байкала и Иркутского водохранилища. Они не должны превышать 109,156 миллиона кубометров в год. 

Мощности первой очереди строящегося завода анонсированы в пределах 154,8 кубометра в год. Об объемах при реализации проекта целиком – инвестор умалчивает.

На прошлой неделе решением суда по иску природоохранной прокуратуры строительство завода в посёлке Култук было приостановлено. Были найдены многочисленные нарушения, в том числе в выдаче положительного заключения государственной экологической экспертизы. 

Премьер министр России Дмитрий Медведев распорядился проверить соответствие стройплощадки экологическим стандартам. 

Напомним, известный российский шоумен Сергей Зверев, уроженец Иркутской области, провёл серию одиночных пикетов против строительства завода на Байкале, за что был вызван в полицию. 

Теги: Байкал

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сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Томского предпринимателя оштрафовали за рекламу «низких поцелуев»

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Заместителя мэра Новокузнецка отстранили от должности за подлог документов и липовые подписи

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

У инвестора завода по розливу воды из Байкала для Китая нет разрешения на водопользование

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Министра уволили за срыв сроков строительства ЛДС в Сибири

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

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