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У жительницы Барнаула отняли трёхлетнюю дочь — следователи начали проверку

Рубрика: общество, проиcшествия

20.03.2019 14:49

ФОТО С САЙТА ГУ МВД ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Недавно в интернете было опубликовано видео, на котором сотрудники ПДН и полиция забирают ребёнка у матери; женщина считает, что изъятие ребёнка провели незаконно. 

Сотрудники Следственного управления Следственного комитата России по Алтайскому краю организовали доследственную проверку по факту размещённого в социальной сети видеоролика, на котором сотрудники правоохранительных органов отнимают ребёнка у матери. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. 

По предварительным данным, трёхлетнюю девочку 16 марта изъяли из квартиры матери сотрудники ПДН и полиции. Ранее, другие дети этой женщины также были помещены в специализированное учреждение отцом, по мнению матери — незаконно.  Женщина утверждает, что родительских прав не лишена и потому детей она вправе забрать. 

К опубликованному видео в сообществе социальной сети «ВКонтакте», «Barnaul 22» прилагается интервью с якобы пострадавшей матерью. 

Женщина рассказала, что девочку в детский дом сдал отец. Мать не пускали на свидание к ребёнку, на письменные требования вернуть дочь — отвечали отказом. 

Когда матери, по её словам, разрешили навестить ребёнка, она застала дочь в состоянии болезни. Заведующая дома малютки отказала матери в дополнительном уходе за ребёнком. 16 марта женщина вновь проведать девочку и обнаружила у ребёнка высокую температуру и насморк. 

Под предлогом болезни она забрала ребёнка домой. В телефонном разговоре сотрудники детского дома потребовали вернуться и, получив отказ, пообещали сделать всё, чтобы женщина больше не увидела девочку. 

В этот же день к ней в квартиру приехали сотрудники полиции, по вызову о краже ребёнка женщиной, лишённой родительских прав.  Мать объяснила силовикам, что до суда она ещё не лишена родительских прав, после чего полицейские извинились и уехали. 

Спустя два часа по тому же адресу явился сотрудник ПДН в сопровождении полицейского. При этом, мужчина, в форме сержанта МВД, по словам матери, представился вымышленным именем. Незваные гости сообщили, что законным представителем ребёнка является заведующая детского дома и цель их визита — вернуть девочку обратно. Чуть позже пришла и сама заведующая вместе с неизвестным мужчиной. 

«Потом зашел огромный мужчина, заведующая детского дома и еще какая-то женщина. Мужчина начал избивать всех. Ударил меня в живот. Я нахожусь в положении на 10 неделе беременности. Я очень сильно закричала от боли, от шока. Я, мама, мамина подруга побежали защищать дочь. Он избивал всех. У моей мамы побои, у меня сотрясение головного мозга, травма теменной части головы, ушиб живота. Неизвестно, что будет с ребенком, который находится у меня в утробе», — рассказала пострадавшая. 

Затем ребёнок был изъят и доставлен обратно в детский дом. Изъятие ребёнка частично попало на видео. 

Сотрудникам следственного комитета предстоит проверить подлинность версии произошедшего, о которой рассказал мама девочки, а также провести расследование действий сотрудников полиции и органов опеки. Сейчас их подозревают в превышении должностных полномочий. 

Напомним, в феврале искитимский прокурор добился получения жилья для сироты.

 

Теги: детские дома дети Барнаул ПДН

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