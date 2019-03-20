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В Бурятии эксгибиционист около года скрывается от следствия

Рубрика: проиcшествия

20.03.2019 09:48

ФОТО С САЙТА СУ СКР ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Правоохранителям не удалось задержать преступника, оголившегося перед детьми на игровой площадке; следком предоставил фото преступника.

В Улан-Удэ следователи разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних детей, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия.

По предварительным данным, в полдень 2 июля 2018 года, две девочки девяти и 10 лет играли на детской площадке своего двора, когда неподалёку от них возник незнакомец. В течении нескольких минут мужчина ходил вокруг, а затем неожиданно начал оголяться. Испугавшись, девочки убежали домой и рассказали о случившемся родителям, которые на следующий день обратились в полицию.

К моменту прибытия на место сотрудников полиции преступника уже не было поблизости. Оперативно-розыскные мероприятия не дали успешного результата, однако камеры видеонаблюдения, расположенные во дворе, зафиксировали момент преступного посягательства. 

Испуганные дети смогли запомнить некоторые детали внешности эксгибициониста и передали оперативникам.

«Мужчина азиатской внешности, плотного телосложения, среднего роста, на вид около 35 лет, волосы чёрного цвета, стрижены коротко, лицо в прыщах, нижняя губа и челюсть вытянута вперед, на подбородке – ямочка, уголки глаз чуть опущены вниз, нос в виде клюва», – говорится на сайте ведомства.

Сейчас сотрудники полиции занимаются розыском подозреваемого. Разыскиваемому мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.

Напомним, в марте этого, 2019 года педофил из Тывы получил пожизненный срок за убийство и надругательство над восьмилетней девочкой. 

 

Теги: дети педофил Бурятия криминал

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сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

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Новосибирцы смогут сделать флюорографию на выходе из метро

вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

вчера 16:19 Хроника 0 Коммент.

Фигурантку по делу о «Зимней вишне» оставят под стражей до конца марта

вчера 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

вчера 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

вчера 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

вчера 14:49 Политика 0 Коммент.

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вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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