В Бурятии эксгибиционист около года скрывается от следствия

ФОТО С САЙТА СУ СКР ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Правоохранителям не удалось задержать преступника, оголившегося перед детьми на игровой площадке; следком предоставил фото преступника.

В Улан-Удэ следователи разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних детей, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия.

По предварительным данным, в полдень 2 июля 2018 года, две девочки девяти и 10 лет играли на детской площадке своего двора, когда неподалёку от них возник незнакомец. В течении нескольких минут мужчина ходил вокруг, а затем неожиданно начал оголяться. Испугавшись, девочки убежали домой и рассказали о случившемся родителям, которые на следующий день обратились в полицию.

К моменту прибытия на место сотрудников полиции преступника уже не было поблизости. Оперативно-розыскные мероприятия не дали успешного результата, однако камеры видеонаблюдения, расположенные во дворе, зафиксировали момент преступного посягательства.

Испуганные дети смогли запомнить некоторые детали внешности эксгибициониста и передали оперативникам.

«Мужчина азиатской внешности, плотного телосложения, среднего роста, на вид около 35 лет, волосы чёрного цвета, стрижены коротко, лицо в прыщах, нижняя губа и челюсть вытянута вперед, на подбородке – ямочка, уголки глаз чуть опущены вниз, нос в виде клюва», – говорится на сайте ведомства.

Сейчас сотрудники полиции занимаются розыском подозреваемого. Разыскиваемому мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.

Напомним, в марте этого, 2019 года педофил из Тывы получил пожизненный срок за убийство и надругательство над восьмилетней девочкой.