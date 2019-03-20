В Бурятии эксгибиционист около года скрывается от следствия

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В Бурятии эксгибиционист около года скрывается от следствияРубрика: проиcшествия
20.03.2019 09:48
ФОТО С САЙТА СУ СКР ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
Правоохранителям не удалось задержать преступника, оголившегося перед детьми на игровой площадке; следком предоставил фото преступника.
В Улан-Удэ следователи разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетних детей, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия.
По предварительным данным, в полдень 2 июля 2018 года, две девочки девяти и 10 лет играли на детской площадке своего двора, когда неподалёку от них возник незнакомец. В течении нескольких минут мужчина ходил вокруг, а затем неожиданно начал оголяться. Испугавшись, девочки убежали домой и рассказали о случившемся родителям, которые на следующий день обратились в полицию.
К моменту прибытия на место сотрудников полиции преступника уже не было поблизости. Оперативно-розыскные мероприятия не дали успешного результата, однако камеры видеонаблюдения, расположенные во дворе, зафиксировали момент преступного посягательства.
Испуганные дети смогли запомнить некоторые детали внешности эксгибициониста и передали оперативникам.
«Мужчина азиатской внешности, плотного телосложения, среднего роста, на вид около 35 лет, волосы чёрного цвета, стрижены коротко, лицо в прыщах, нижняя губа и челюсть вытянута вперед, на подбородке – ямочка, уголки глаз чуть опущены вниз, нос в виде клюва», – говорится на сайте ведомства.
Сейчас сотрудники полиции занимаются розыском подозреваемого. Разыскиваемому мужчине грозит до двадцати лет лишения свободы.
Напомним, в марте этого, 2019 года педофил из Тывы получил пожизненный срок за убийство и надругательство над восьмилетней девочкой.
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