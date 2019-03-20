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В Красноярском крае супруги купили дом со скелетом в подвале

Рубрика: проиcшествия

20.03.2019 17:11

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Скелет обнаружился при ремонте дома, в который въехала молодая семья; останки принадлежали мужчине, убитому в 2015 году. 

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю завершили расследование уголовного дела мужчины, которого подозревали в убийстве своего приятеля, сообщает пресс-служба ведомства. 

По информации следователей, в августе 2018 года молодые супруги купили дом в посёлке Сухая Долина в Ужурском районе Красноярского края. Во время проведения ремонтных работ в подвале строения обнаружился скелет. Пара сообщила о находке в полицию. Прибывшие на место правоохранители изучили останки и возбудили по данному факту уголовное дело. 

После сбора информации о предыдущих владельцах дома следователи установили подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 27-летний местный житель. Во время допроса он признал вину и рассказал, что труп принадлежит его приятелю, с которым он выпивал в этом доме на протяжении месяца в 2015 году. 

Во время одного из таких застолий мужчины повздорили. Подозреваемый сперва избил своего 37-летнего приятеля, а затем перерезал ему горло кухонным ножом. После совершения преступления тело убитого он спрятал в подвал, где спустя три года на него наткнулись новые жильцы. 

В скором времени подозреваемый в убийстве предстанет перед судом. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. 

Напомним, в марте в Бердске был обнаружен труп пенсионерки, который пролежал несколько дней в запертой квартире.

 

Теги: происшествия Красноярский край дом криминал

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