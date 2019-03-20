В Новокузнецке вынесли приговор членам банды сутенёров

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С 2009 по 2014 год в Кемеровской области действовала ОПГ, занимавшаяся организацией секс-услуг; к занятию проституцией уговорами и угрозами члены банды привлекали молодых девушек, в том числе – несовершеннолетних.

Суд вынес девятерым жителям Кемеровской области приговор по обвинению в организации занятия проституцией. Кроме того, члены преступного сообщества обвиняются в вымогательствах, торговле людьми, вовлечении в проституцию несовершеннолетних и применении насилия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.

По информации следствия, преступная деятельность данной организации началась в 2009 году, когда 50-летний житель Новокузнецка разработал бизнес-схему по оказанию сексуальных услуг и собрал команду для её воплощения, в которую входили его супруга и дочь, а также шестеро знакомых.

Подельники через интернет вовлекали девушек в занятие проституцией. Некоторые из них были несовершеннолетними. В качестве «базы» оказания сексуальных услуг они использовали две съёмные квартиры, в которых девушки обслуживали клиентов. Каждый вечер члены ОПГ приезжали к девушкам за выручкой. Учётом средств занимался собственный бухгалтер.

Преступная схема работала до тех пор, пока двое девушек не решили прекратить занятия проституцией. Узнав об этом, преступники пригрозили им расправой. За выход из порочного круга они потребовали заплатить крупную сумму в качестве отступных — либо вернуться к работе.

Одна из девушек обратилась в полицию и в марте 2014 года правоохранители пресекли деятельность преступной группировки.

Среди прочих преступлений, совершённых кемеровскими сутенёрами, была и торговля людьми. Одну из девушек злоумышленники продали другому сутенёру, который также стал использовать её в качестве проститутки. Потерпевшими в результате их действий признали 18 девушек.

Приговором суда злоумышленники получили реальные сроки заключения от трёх до одиннадцати лет лишения свободы в соответствии с исполняемой в преступном сообществе ролью.

Так, организатор ОПГ получил 11 лет и пять месяцев строгого режима, его 32-летний сообщник – 10 лет и пять месяцев, другой 32-летний обвиняемый был приговорён к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Четверых фигурантов приговорили к семи и семи с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

Двое участников преступной группировки отделались условными сроками – три года лишения свободы условно с двумя годами испытательного срока.

Напомним, в марте гинекологу из Иркутской области вынесли приговор за сексуальное насилие.