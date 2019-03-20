В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращения

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В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращенияРубрика: наука
20.03.2019 15:49
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Новый медицинский прибор будет доступнее зарубежных аналогов, что позволит оснастить большое количество больниц в России.
Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина совместно с компанией «Импульс-проект» разрабатывает прибор для экстренного восстановления кровообращения. Об этом сообщили в издании СО РАН «Наука в Сибири» сегодня, 20 марта.
«Такие приборы в России не выпускают, а стоимость импортных составляет от 5 до 15 тысяч долларов. В нашей стране направление экстракорпоральной оксигенации только развивается. Есть несколько центров в Москве, в Новосибирске пока нет, но необходимость его создания назрела», – прокомментировал руководитель Центра хирургии аорты и коронарных артерий в Центре Мешалкина Александр Чернявский.
Основной целью разработки является создание единой платформы, которая объединит разработанный в медицинском центре насос для перекачки крови с прибором компании «Импульс-проект», насыщающим кровь кислородом и выводящим из неё углекислый газ.
Прибор должен обеспечить нормальную работу системы кровообращения и предотвратить кислородное голодание в случаях, когда организм пострадавшего сам не может справиться с этими задачами. Такие приборы планируется устанавливать в кареты скорой помощи для стабилизации состояния пострадавшего до момента прибытия в медицинское учреждение.
В 2019 году планируется провести испытания нового аппарата на гидродинамическом стенде. В случае успеха НМИЦ перейдёт к экспериментам с животными.
Напомним,в марте 2019 года в клинике Мешалкина кардиохирурги провели сложнейшую операцию, не имевшую аналогов в мире.
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