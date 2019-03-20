В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

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В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочьРубрика: проиcшествия
20.03.2019 15:06
фото Ирины скороход из социальной сети «вконтакте»
Молодую женщину с ребёнком объявили в розыск в городе Искитиме Новосибирской области.
Женщину 1993 года рождения и её шестилетнюю дочь объявили в розыск в городе Искитиме Новосибирской области. В последний раз маму и ребёнка видели 16 марта около одного из торговых центров Искитима.
Как сообщили корреспонденту Сиб.фм на горячей линии поискового отряда «Лиза Алерт» – к ним заявка о поиске пропавших не поступала.
Как сообщила корреспонденту Сиб.фм родственница пропавших Ирина, в полиции отказались принимать заявление о пропаже матери и дочери.
«Сказали, они, наверное, поругались с мужем и женщина с ребёнком сбежала. Найдём, пришлём вам фото», – рассказала Ирина.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области обещали разобраться в ситуации и оперативно сообщили, что заявление о пропаже принято в работу.
Разыскиваются мать и дочь: Айгун Алахвердиева 1993 года рождения и Ева Пашаева 2013 года рождения.
Напомним, 18 марта следком по Новосибирской области раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы.
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