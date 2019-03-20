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В новосибирском метро появится первый театральный вагон

Рубрика: культура

20.03.2019 19:33

фото с сайта Новосибирского метрополитена

Узнать историю первых новосибирских театров можно будет в подземке. 

О создании в Новосибирске первого театрального вагона сообщили в региональном министерстве культуры. 

В первом театральном вагоне расскажут о «Глобусе» и «Красном факеле». Далее, как сообщает пресс-служба министерства, каждый месяц на линию будет выходить новый вагон с историей двух следующих театров. Старт театрального вагона назначен на 12:00 26 мая, он будет произведён со станции «Площадь Гарина-Михайловского». У посетителей будет возможность сфотографироваться с актёрами и посмотреть на их творчество. 

Напомним, в начале марта в новосибирском метро прошёл концерт классической музыки. 

Теги: Новосибирский метрополитен

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сегодня 16:28 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 15:49 Наука 0 Коммент.

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сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

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