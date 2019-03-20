В новосибирском метро появится первый театральный вагон

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В новосибирском метро появится первый театральный вагонРубрика: культура
20.03.2019 19:33
фото с сайта Новосибирского метрополитена
Узнать историю первых новосибирских театров можно будет в подземке.
О создании в Новосибирске первого театрального вагона сообщили в региональном министерстве культуры.
В первом театральном вагоне расскажут о «Глобусе» и «Красном факеле». Далее, как сообщает пресс-служба министерства, каждый месяц на линию будет выходить новый вагон с историей двух следующих театров. Старт театрального вагона назначен на 12:00 26 мая, он будет произведён со станции «Площадь Гарина-Михайловского». У посетителей будет возможность сфотографироваться с актёрами и посмотреть на их творчество.
Напомним, в начале марта в новосибирском метро прошёл концерт классической музыки.
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