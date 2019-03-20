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В Омске студент впал в кому после падения на него ледяной глыбы

Рубрика: проиcшествия

20.03.2019 16:28

фото: су ск рф по омской области

18-летний парень впал в кому после того, как на него упала глыба льда с крыши финансового университета. 

Следственный комитет Омска проводит проверку по факту падения на человека снежно-ледяной глыбы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

ЧП произошло днём 19 марта. 18-летний студент проходил около здания финансового университета на улице Партизанской в Омске, когда с крыши на него упала ледяная глыба. 

Молодой человек получил серьёзные травмы и был госпитализирован. По сообщениям в соцсетях парень впал в кому и находится в реанимации в тяжёлом состоянии. 

«В ходе проверки следователи намерены установить тяжесть причинённого вреда здоровью пострадавшего, дать правовую оценку случившегося и установить лицо, ответственное за уборку снега с крыши здания», – сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области. 

Напомним, 15 марта в Иркутске на голову восьмилетней девочке с крыши упала глыба льда. 

Теги: Омская область

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В Омске студент впал в кому после падения на него ледяной глыбы

сегодня 16:28 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращения

сегодня 15:49 Наука 0 Коммент.

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сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

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