В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали дети

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ЧП ОМСК» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Водитель автомобиля «Тойота Марк 2» выехал на полосу встречного движения и врезался в два автобуса.

В Омске иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась сразу с двумя пассажирскими автобусами. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали двое детей – девочки шести и 15 лет, а также 63-летняя женщина. Все они были пассажирами автобуса. Им понадобилась помощь медиков.

Удар был такой силы, сообщают очевидцы в социальных сетях, что иномарку буквально по частям разбросало по дороге.

Полиция занимается проверкой всех обстоятельств ДТП.

Напомним, в марте автобус в Новосибирске врезался в столб, в больницу попали пять человек.