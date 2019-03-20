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В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали дети

Рубрика: проиcшествия

20.03.2019 13:36

ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ЧП ОМСК» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Водитель автомобиля «Тойота Марк 2» выехал на полосу встречного движения и врезался в два автобуса. 

В Омске иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась сразу с двумя пассажирскими автобусами. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали двое детей – девочки шести и 15 лет, а также 63-летняя женщина. Все они были пассажирами автобуса. Им понадобилась помощь медиков. 

Удар был такой силы, сообщают очевидцы в социальных сетях, что иномарку буквально по частям разбросало по дороге. 

Полиция занимается проверкой всех обстоятельств ДТП. 

Напомним, в марте автобус в Новосибирске врезался в столб, в больницу попали пять человек.

Теги: аварии ДТП дети автобус

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Предложить новость

В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращения

сегодня 15:49 Наука 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:06 Хроника 0 Коммент.

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал Путину прошение об отставке

сегодня 14:17 Политика 0 Коммент.

Новосибирские власти готовы потратить на первомайские праздники почти два миллиона рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали дети

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поручил проконтролировать строительство детсада в микрорайоне «Европейский берег»

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Томского предпринимателя оштрафовали за рекламу «низких поцелуев»

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Заместителя мэра Новокузнецка отстранили от должности за подлог документов и липовые подписи

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

У инвестора завода по розливу воды из Байкала для Китая нет разрешения на водопользование

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Министра уволили за срыв сроков строительства ЛДС в Сибири

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Через 50 лет пятиэтажные «хрущёвки» исчезнут с улиц Новосибирска

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Главу Оби привлекут к ответственности за незаконный снегоотвал

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы снимали пожар на видео вместо звонка в МЧС

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

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