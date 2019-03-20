В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали дети

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В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали детиРубрика: проиcшествия
20.03.2019 13:36
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ЧП ОМСК» СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
Водитель автомобиля «Тойота Марк 2» выехал на полосу встречного движения и врезался в два автобуса.
В Омске иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась сразу с двумя пассажирскими автобусами. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали двое детей – девочки шести и 15 лет, а также 63-летняя женщина. Все они были пассажирами автобуса. Им понадобилась помощь медиков.
Удар был такой силы, сообщают очевидцы в социальных сетях, что иномарку буквально по частям разбросало по дороге.
Полиция занимается проверкой всех обстоятельств ДТП.
Напомним, в марте автобус в Новосибирске врезался в столб, в больницу попали пять человек.
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