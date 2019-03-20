В Сибири рождаемость упала почти на 6 %

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В прошлом, 2018 году родилось 196 тысяч младенцев, что на 12 тысяч меньше, чем в 2017.

По данным Новосибирскстата, во всех регионах Сибирского федерального округа наблюдается активный спад рождаемости. Как сообщают аналитики, в 2018 году в Сибири родилось 196 тысяч детей. Этот показатель меньше данных за 2017 год на 12 тысяч или 5,9 %.

Самый большой спад рождаемости наблюдается в Алтайском крае (8 %). На втором месте антирейтинга оказалась Республика Тыва

Новосибирская область заняла восьмое место в списке регионов с самой низкой рождаемостью. В 2018 году в области родилось 32 656 детей, что на 5,2 % меньше показателей 2017 года.

Отметим, что спад рождаемости был замечен ещё в 2017 году. Тогда, по данным Новосибирскстата, за первое полугодие в Новосибирской области родилось на 10 % меньше детей, чем за аналогичный период 2016 года.

Напомним, с 2019 года работу сибирских губернаторов оценивают по уровню смертности и образованности