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В Сибири рождаемость упала почти на 6 %Рубрика: общество
20.03.2019 18:22
Фото с сайта pixabay.com
В прошлом, 2018 году родилось 196 тысяч младенцев, что на 12 тысяч меньше, чем в 2017.
По данным Новосибирскстата, во всех регионах Сибирского федерального округа наблюдается активный спад рождаемости. Как сообщают аналитики, в 2018 году в Сибири родилось 196 тысяч детей. Этот показатель меньше данных за 2017 год на 12 тысяч или 5,9 %.
Самый большой спад рождаемости наблюдается в Алтайском крае (8 %). На втором месте антирейтинга оказалась Республика Тыва
Новосибирская область заняла восьмое место в списке регионов с самой низкой рождаемостью. В 2018 году в области родилось 32 656 детей, что на 5,2 % меньше показателей 2017 года.
Отметим, что спад рождаемости был замечен ещё в 2017 году. Тогда, по данным Новосибирскстата, за первое полугодие в Новосибирской области родилось на 10 % меньше детей, чем за аналогичный период 2016 года.
Напомним, с 2019 года работу сибирских губернаторов оценивают по уровню смертности и образованности
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