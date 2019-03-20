3 балла
-3
64.28 72.94
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В новосибирском метро появится первый театральный вагон

сегодня 19:33 Культура 0 Коммент.

Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

сегодня 18:48 Общество 0 Коммент.

Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин

сегодня 18:33 Культура 0 Коммент.

В Сибири рождаемость упала почти на 6 %

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские казахи не поддержали переименование Астаны в город Нурсултан

сегодня 17:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирские инженеры испытали улучшенную модель коляски-вездехода

сегодня 16:49 Наука 0 Коммент.

Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин

сегодня 16:31 Политика 0 Коммент.

В Омске студент впал в кому после падения на него ледяной глыбы

сегодня 16:28 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращения

сегодня 15:49 Наука 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

сегодня 15:06 Хроника 0 Коммент.

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал Путину прошение об отставке

сегодня 14:17 Политика 0 Коммент.

Новосибирские власти готовы потратить на первомайские праздники почти два миллиона рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали дети

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поручил проконтролировать строительство детсада в микрорайоне «Европейский берег»

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

В Сибири рождаемость упала почти на 6 %

Рубрика: общество

20.03.2019 18:22

Фото с сайта pixabay.com

В прошлом, 2018 году родилось 196 тысяч младенцев, что на 12 тысяч меньше, чем в 2017.

По данным Новосибирскстата, во всех регионах Сибирского федерального округа наблюдается активный спад рождаемости. Как сообщают аналитики, в 2018 году в Сибири родилось 196 тысяч детей. Этот показатель меньше данных за 2017 год на 12 тысяч или 5,9 %.

Самый большой спад рождаемости наблюдается в Алтайском крае (8 %). На втором месте антирейтинга оказалась Республика Тыва 

Новосибирская область заняла восьмое место в списке регионов с самой низкой рождаемостью. В 2018 году в области родилось 32 656 детей, что на 5,2 % меньше показателей 2017 года. 

Отметим, что спад рождаемости был замечен ещё в 2017 году. Тогда, по данным Новосибирскстата, за первое полугодие в Новосибирской области родилось на 10 % меньше детей, чем за аналогичный период 2016 года.

Напомним, с 2019 года работу сибирских губернаторов оценивают по уровню смертности и образованности

 

Теги: Сибирь рейтинги Новосибирскстат

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В новосибирском метро появится первый театральный вагон

сегодня 19:33 Культура 0 Коммент.

Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

сегодня 18:48 Общество 0 Коммент.

Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин

сегодня 18:33 Культура 0 Коммент.

В Сибири рождаемость упала почти на 6 %

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские казахи не поддержали переименование Астаны в город Нурсултан

сегодня 17:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирские инженеры испытали улучшенную модель коляски-вездехода

сегодня 16:49 Наука 0 Коммент.

Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин

сегодня 16:31 Политика 0 Коммент.

В Омске студент впал в кому после падения на него ледяной глыбы

сегодня 16:28 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращения

сегодня 15:49 Наука 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

сегодня 15:06 Хроника 0 Коммент.

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал Путину прошение об отставке

сегодня 14:17 Политика 0 Коммент.

Новосибирские власти готовы потратить на первомайские праздники почти два миллиона рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали дети

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поручил проконтролировать строительство детсада в микрорайоне «Европейский берег»

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
07.12.2018

Бояться ли китайцев, юани приносящих

Стоит ли опасаться инте...

Читать далее
Image
23.11.2018

7 причин переехать в ЖК Золотая Нива от СибирьИнвест

Мы всё взвесили, измерили, оценили – чтобы вы приняли верное ре...

Читать далее
Image
12.11.2018

Серпом по Байкалу

Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бу...

Читать далее
Image
08.11.2018

День Сибири: праздновать можно, но осторожно

Власти пр...

Читать далее
Image
24.10.2018

Столица, переносись!

Шойгу предложил создать в Сибири финансово-промышленн...

Читать далее

Новости по теме

S7 вошла в тройку лучших авиаперевозчиков России вчера 19:57 МЧС прогнозирует паводок в 300 населённых пунктах Сибири 18.03.2019 В Новосибирске заметно подорожали продукты и лекарства 12.03.2019

Популярное

Image

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска на...

Image

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Луки...

Image

Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корн...

Image

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

Image

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской ...

Image

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

Image

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «...

Image

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

Image

Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Ново...

Image

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуац...

Image

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на про...

Image

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издева...

Image

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске