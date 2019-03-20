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В Тыве молодой парень зарезал сельского учителя

Рубрика: проиcшествия

20.03.2019 17:43

фото с сайта wikipedia.org

Молодой человек нанёс своему знакомому более 10 ножевых ранений в салоне авто. 

В селе Шуй расследуют уголовное дело 21-летнего жителя города Ак-Довурак, которого подозревают в убийстве школьного учителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Тыва. 

По информации следователей, 11 марта в шестом часу утра подозреваемый находился в салоне автомобиля УАЗ-469 вместе со своим знакомым, который работал в селе школьным учителем. 

По словам оперативников, ранее между мужчинами происходили конфликты. В это утро подозреваемый был пьян. Неожиданно он набросился с кухонным ножом на учителя и нанёс ему множественные удары в голову и грудь, от которых тот скончался на месте происшествия. 

В ходе оперативно-розыскных работ сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве мужчину. Сейчас он находится под стражей. Максимальное наказание по статье «Убийство» предусматривает 15 лет лишения свободы. 

Напомним, в марте дед попытался зарезать внука в Бердске.

 

Теги: убийство криминал Тыва

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Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

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Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин

сегодня 18:33 Культура 0 Коммент.

В Сибири рождаемость упала почти на 6 %

сегодня 18:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские казахи не поддержали переименование Астаны в город Нурсултан

сегодня 17:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирские инженеры испытали улучшенную модель коляски-вездехода

сегодня 16:49 Наука 0 Коммент.

Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин

сегодня 16:31 Политика 0 Коммент.

В Омске студент впал в кому после падения на него ледяной глыбы

сегодня 16:28 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращения

сегодня 15:49 Наука 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

сегодня 15:06 Хроника 0 Коммент.

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал Путину прошение об отставке

сегодня 14:17 Политика 0 Коммент.

Новосибирские власти готовы потратить на первомайские праздники почти два миллиона рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали дети

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поручил проконтролировать строительство детсада в микрорайоне «Европейский берег»

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

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