В Тыве молодой парень зарезал сельского учителя

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В Тыве молодой парень зарезал сельского учителяРубрика: проиcшествия
20.03.2019 17:43
фото с сайта wikipedia.org
Молодой человек нанёс своему знакомому более 10 ножевых ранений в салоне авто.
В селе Шуй расследуют уголовное дело 21-летнего жителя города Ак-Довурак, которого подозревают в убийстве школьного учителя, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Тыва.
По информации следователей, 11 марта в шестом часу утра подозреваемый находился в салоне автомобиля УАЗ-469 вместе со своим знакомым, который работал в селе школьным учителем.
По словам оперативников, ранее между мужчинами происходили конфликты. В это утро подозреваемый был пьян. Неожиданно он набросился с кухонным ножом на учителя и нанёс ему множественные удары в голову и грудь, от которых тот скончался на месте происшествия.
В ходе оперативно-розыскных работ сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве мужчину. Сейчас он находится под стражей. Максимальное наказание по статье «Убийство» предусматривает 15 лет лишения свободы.
Напомним, в марте дед попытался зарезать внука в Бердске.
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