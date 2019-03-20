Весна приходит в Новосибирск на выходных

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Весна приходит в Новосибирск на выходныхРубрика: общество
20.03.2019 09:57
фото с сайта pixabay.com
Потепление, дождь и переменчивый ветер пообещали новосибирцам синоптики.
Специалисты ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС» сообщают, что 20 марта в городе ожидается 0 градусов и переменная облачность, зато на выходных придёт долгожданное потепление.
В четверг, 21 марта, температура в городе прогреется до +1 градуса днем, а в пятницу, 22 марта, до +4 градусов. Ночью пока будет холодно -7…-4 градуса. Синоптики обещают солнечную погоду без осадков.
МЧС напоминает, что на улицах города по-прежнему нужно соблюдать осторожность.
«Туманы и гололедица на дорогах будут способствовать осложнению дорожно-транспортной обстановки и возникновению ДТП, с наибольшей вероятностью – на внутригородских дорогах», – передают в ведомстве.
В субботу, 23 марта, и в воскресенье, 24 марта, в Новосибирске температура останется в районе +3...+4 градусов. Единственное, что огорчает в задержавшейся весне: облачность и высокая вероятность дождя в субботу и воскресенье.
Напомним, 18 марта из-за распространения над Сибирью области высокого атмосферного давления синоптики предупредили горожан о сильных туманах.
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Лента новостей
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