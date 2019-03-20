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Весна приходит в Новосибирск на выходных

Рубрика: общество

20.03.2019 09:57

фото с сайта pixabay.com

Потепление, дождь и переменчивый ветер пообещали новосибирцам синоптики.

Специалисты ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС» сообщают, что 20 марта в городе ожидается 0 градусов и переменная облачность, зато на выходных придёт долгожданное потепление. 

В четверг, 21 марта, температура в городе прогреется до +1 градуса днем, а в пятницу, 22 марта, до +4 градусов. Ночью пока будет холодно -7…-4 градуса. Синоптики обещают солнечную погоду без осадков. 

МЧС напоминает, что на улицах города по-прежнему нужно соблюдать осторожность.

«Туманы и гололедица на дорогах будут способствовать осложнению дорожно-транспортной обстановки и возникновению ДТП, с наибольшей вероятностью – на внутригородских дорогах», – передают в ведомстве. 

В субботу, 23 марта, и в воскресенье, 24 марта, в Новосибирске температура останется в районе +3...+4 градусов. Единственное, что огорчает в задержавшейся весне: облачность и высокая вероятность дождя в субботу и воскресенье. 

Напомним, 18 марта из-за распространения над Сибирью области высокого атмосферного давления синоптики предупредили горожан о сильных туманах. 

 

Теги: Гидрометцентр МЧС Погода

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сегодня 08:59 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелся припаркованный автомобиль

вчера 16:19 Хроника 0 Коммент.

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вчера 16:02 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников соберёт срочную комиссию для расселения проблемного дома в Барабинске

вчера 15:31 Общество 0 Коммент.

Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров

вчера 15:29 Общество 0 Коммент.

Пациентов сибирского реабилитационного центра незаконно лишали свободы

вчера 15:01 Общество 0 Коммент.

Работодатели задолжали новосибирцам почти 23 миллиона рублей

вчера 14:56 Экономика 0 Коммент.

Глава Якутии пообещал избавить жителей республики от мигрантов

вчера 14:49 Политика 0 Коммент.

В Новосибирске продают барак за 30 миллионов рублей

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:33 Общество 0 Коммент.

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