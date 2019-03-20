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Новосибирские власти готовы потратить на первомайские праздники почти два миллиона рублей

Рубрика: общество

20.03.2019 13:55

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Правительство Новосибирской области ищет организаторов шествия и праздничного концерта на 1 мая.

Власти Новосибирской области объявили о проведении пяти аукционов на организацию Праздника весны и труда в регионе. Первомай обойдётся правительству примерно в 2 миллиона рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ НСО «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов».

В первом объявлении ищут организатора праздничного шествия. В обязанности победителя контракта войдёт подготовка лент, флажков и гелиевых шаров в тон российскому флагу. 

«Привлечь к выдаче атрибутики не менее четырёх человек на каждый пункт получения. Провести фото- и видеосъёмку раздачи атрибутики», – уточняется в условиях конкурса.

Кроме того, победитель должен сделать баннеры и построить участников шествия в колонну.

Максимально возможная стоимость контракта – 403 тысячи рублей.

Во второй закупке власти ищут организатора первомайского концерта. Начальная цена – 230 тысяч рублей. Также 499 тысяч рублей правительство готово потратить на установку сцены, ещё 314 тысяч – на проведение информационной кампании, и 498 тысяч – на изготовление и распространение полиграфии.

Напомним, в марте 2019 года новосибирский оперный театр закупил партию скотча на два миллиона рублей.

Теги: госзакупки праздники Правительство Новосибирской области

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