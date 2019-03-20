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Полсотни объектов отключат от тепла 21 марта в Новосибирске

Рубрика: общество

20.03.2019 21:35

с официального сайта СГК

В связи с ремонтными работами на теплотрассах в трёх районах Новосибирска с 6:00 утра 21 марта без отопления и горячей воды останутся 50 объектов. 

Полсотни объектов, в том числе пять детских учреждений, многоквартирные дома и Законодательное собрание Новосибирской области утром 21 марта отключат от подачи отопления и горячей воды. 

Отключения произойдут в трёх районах Новосибирска: Центральном, Дзержинском и Октябрьском. В список улиц попали Ипподромская, Селезнёва, Алейская, Писарева, Кирова, Толстого, Шевченко, Гоголя, проспект Дзержинского и жилой комплекс «Флотилия» на Сибревкома. Карту отключений можно посмотреть здесь

Отключения связаны с устранением дефектов на магистральных сетях, сообщает СГК.

Напомним, 1 марта Сибирская генерирующая компания рассказала, как будут делать перерасчёты за отопление. 

Теги: ЖКХ СГК

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вчера 16:28 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращения

вчера 15:49 Наука 0 Коммент.

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вчера 15:29 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

вчера 15:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

вчера 15:06 Хроника 0 Коммент.

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вчера 13:55 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:36 Хроника 0 Коммент.

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