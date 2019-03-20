Полсотни объектов отключат от тепла 21 марта в Новосибирске

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Полсотни объектов отключат от тепла 21 марта в НовосибирскеРубрика: общество
20.03.2019 21:35
с официального сайта СГК
В связи с ремонтными работами на теплотрассах в трёх районах Новосибирска с 6:00 утра 21 марта без отопления и горячей воды останутся 50 объектов.
Полсотни объектов, в том числе пять детских учреждений, многоквартирные дома и Законодательное собрание Новосибирской области утром 21 марта отключат от подачи отопления и горячей воды.
Отключения произойдут в трёх районах Новосибирска: Центральном, Дзержинском и Октябрьском. В список улиц попали Ипподромская, Селезнёва, Алейская, Писарева, Кирова, Толстого, Шевченко, Гоголя, проспект Дзержинского и жилой комплекс «Флотилия» на Сибревкома. Карту отключений можно посмотреть здесь.
Отключения связаны с устранением дефектов на магистральных сетях, сообщает СГК.
Напомним, 1 марта Сибирская генерирующая компания рассказала, как будут делать перерасчёты за отопление.
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