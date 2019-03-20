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Заместителя мэра Новокузнецка отстранили от должности за подлог документов и липовые подписи

Рубрика: общество

20.03.2019 11:56

фотография с сайта admnkz.info

Глава Новокузнецка уволил собственного зама за то, что тот подделывал документы и подписи своего непосредственного начальника. 

Замглавы Новокузнецка Андрей Федорчук отстранён от должности. В отношении экс-чиновника начата служебная проверка. 

В администрации Новокузнецка Андрей Федорчук курировал вопросы взаимодействия с административными органами, а также вопросы ГО и ЧС. В отношении Федорчука инициирована служебная проверка. Поводом стал акт выполнения противопаводковых мероприятий в 2018 году. По мнению членов специально созданной комиссии, сумма средств, оплаченных за вывоз иловых отложений с городского отстойника, сильно превышает фактические объёмы. Кроме того, экс-чиновнику вменяют в вину подделку подписей главы города. Это уже подтвердила почерковедческая экспертиза, сообщает сайт kuzpress.ru

Напомним, в феврале Минюст выступил с предложением прощать чиновников-коррупционеров, если закон они нарушили не по своей воле. 

Теги: Кузбасс Новокузнецк

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращения

сегодня 15:49 Наука 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

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сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали дети

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поручил проконтролировать строительство детсада в микрорайоне «Европейский берег»

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Томского предпринимателя оштрафовали за рекламу «низких поцелуев»

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Заместителя мэра Новокузнецка отстранили от должности за подлог документов и липовые подписи

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

У инвестора завода по розливу воды из Байкала для Китая нет разрешения на водопользование

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Министра уволили за срыв сроков строительства ЛДС в Сибири

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Главу Оби привлекут к ответственности за незаконный снегоотвал

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы снимали пожар на видео вместо звонка в МЧС

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

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