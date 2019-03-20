Заместителя мэра Новокузнецка отстранили от должности за подлог документов и липовые подписи

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Заместителя мэра Новокузнецка отстранили от должности за подлог документов и липовые подписиРубрика: общество
20.03.2019 11:56
фотография с сайта admnkz.info
Глава Новокузнецка уволил собственного зама за то, что тот подделывал документы и подписи своего непосредственного начальника.
Замглавы Новокузнецка Андрей Федорчук отстранён от должности. В отношении экс-чиновника начата служебная проверка.
В администрации Новокузнецка Андрей Федорчук курировал вопросы взаимодействия с административными органами, а также вопросы ГО и ЧС. В отношении Федорчука инициирована служебная проверка. Поводом стал акт выполнения противопаводковых мероприятий в 2018 году. По мнению членов специально созданной комиссии, сумма средств, оплаченных за вывоз иловых отложений с городского отстойника, сильно превышает фактические объёмы. Кроме того, экс-чиновнику вменяют в вину подделку подписей главы города. Это уже подтвердила почерковедческая экспертиза, сообщает сайт kuzpress.ru.
Напомним, в феврале Минюст выступил с предложением прощать чиновников-коррупционеров, если закон они нарушили не по своей воле.
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