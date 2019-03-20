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Звезда российского кино для взрослых Елена Беркова госпитализирована в Москве

Рубрика: культура, проиcшествия

20.03.2019 11:12

ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ ЕЛЕНЫ БЕРКОВОЙ в сосцети «ВКонтакте»

Спустя неделю после 34-го дня рождения Елену Беркову госпитализировали в одну из московских клиник; в больницу Елену привезли в полуобморочном состоянии. 

Российскую телезвезду и порноактрису госпитализировали в Москве 19 марта, сообщает Starhit. 

По словам издания, медики считают, что женщину до госпитализации довели многочисленные диеты, которые она практиковала, пытаясь улучишь фигуру. Сейчас женщина практически не разговаривает и выглядит нездорово. Её положили под капельницу.

Согласно тем же данным, в больницу Беркову привёз неизвестный мужчина крепкого вида, обнаруживший женщину в её квартире в полуобморочном состоянии. 

По словам пиар-директора Елены Берковой, сейчас идёт полное обследование организма звезды. Раскрыть причины того, почему женщина попала в больницу, продюсер отказался. 

Елена Беркова стала знаменитой в середине двухтысячных годов. 

В 2003 и 2004-х годах актриса снималась в разнообразных порно-проектах, в основном ориентированных на западного зрителя. Наибольшую популярность ей принесло участие в телепроекте «Дом-2», где в качестве участницы Елена продержалась 56 дней, успев запомниться и полюбиться многим зрителям. 

С проекта девушку дисквалифицировали, когда организаторы неожиданно узнали о её участии в съёмках порно. После дисквалификации с телешоу Елена самостоятельно продолжила свою карьеру в шоу-бизнесе. 

Так, Беркова продолжала сниматься в эротических видео, пробовала роль телеведущей телешоу «Бесспорно» на телеканале «Муз-ТВ», а также пробовала начать музыкальную карьеру.

Напомним, ранее в марте певец Шура пожалел о визите в Ростов.

 

Теги: Москва Шоубизнес звезда

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Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

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сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Томского предпринимателя оштрафовали за рекламу «низких поцелуев»

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Заместителя мэра Новокузнецка отстранили от должности за подлог документов и липовые подписи

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

У инвестора завода по розливу воды из Байкала для Китая нет разрешения на водопользование

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Министра уволили за срыв сроков строительства ЛДС в Сибири

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Через 50 лет пятиэтажные «хрущёвки» исчезнут с улиц Новосибирска

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Главу Оби привлекут к ответственности за незаконный снегоотвал

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы снимали пожар на видео вместо звонка в МЧС

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

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