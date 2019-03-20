Звезда российского кино для взрослых Елена Беркова госпитализирована в Москве

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Звезда российского кино для взрослых Елена Беркова госпитализирована в МосквеРубрика: культура, проиcшествия
20.03.2019 11:12
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ ЕЛЕНЫ БЕРКОВОЙ в сосцети «ВКонтакте»
Спустя неделю после 34-го дня рождения Елену Беркову госпитализировали в одну из московских клиник; в больницу Елену привезли в полуобморочном состоянии.
Российскую телезвезду и порноактрису госпитализировали в Москве 19 марта, сообщает Starhit.
По словам издания, медики считают, что женщину до госпитализации довели многочисленные диеты, которые она практиковала, пытаясь улучишь фигуру. Сейчас женщина практически не разговаривает и выглядит нездорово. Её положили под капельницу.
Согласно тем же данным, в больницу Беркову привёз неизвестный мужчина крепкого вида, обнаруживший женщину в её квартире в полуобморочном состоянии.
По словам пиар-директора Елены Берковой, сейчас идёт полное обследование организма звезды. Раскрыть причины того, почему женщина попала в больницу, продюсер отказался.
Елена Беркова стала знаменитой в середине двухтысячных годов.
В 2003 и 2004-х годах актриса снималась в разнообразных порно-проектах, в основном ориентированных на западного зрителя. Наибольшую популярность ей принесло участие в телепроекте «Дом-2», где в качестве участницы Елена продержалась 56 дней, успев запомниться и полюбиться многим зрителям.
С проекта девушку дисквалифицировали, когда организаторы неожиданно узнали о её участии в съёмках порно. После дисквалификации с телешоу Елена самостоятельно продолжила свою карьеру в шоу-бизнесе.
Так, Беркова продолжала сниматься в эротических видео, пробовала роль телеведущей телешоу «Бесспорно» на телеканале «Муз-ТВ», а также пробовала начать музыкальную карьеру.
Напомним, ранее в марте певец Шура пожалел о визите в Ростов.
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