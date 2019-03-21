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Барабинская свалка попала в проект «Чистая страна»Рубрика: общество
21.03.2019 12:34
фото с сайта 8+1
Несанкционированное хранилище мусора, которое существует в Барабинске полвека, ликвидируют через пять лет.
В Барабинске ликвидируют стихийную мусорную свалку, которая 50 лет мешала жителям.
«Ликвидация свалки попала в региональный проект "Чистая страна". Все свалки, которые находятся в черте городов, должны быть ликвидированы», – приводит ТАСС слова депутата Заксобрания Новосибирской области от Барабинского района Сергея Титкова.
Ликвидацию барабинской свалки поставили в приоритет. Она располагается на расстоянии 150 метров от жилых домов, часто горит и дым от неё накрывает весь город.
Власти Барабинского района в этом году предстоит подготовить проектно-сметную документацию и найти на эти мероприятия 6,5 миллиона рублей. Ликвидировать сам мусорный полигон должны до 2024 года.
Напомним, в начале марта губернатор НСО Андрей Травников назвал очень сложной ситуацию с реализацией в области мусорной концессии.
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Лента новостей
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