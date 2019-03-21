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Барабинская свалка попала в проект «Чистая страна»

Рубрика: общество

21.03.2019 12:34

фото с сайта 8+1

Несанкционированное хранилище мусора, которое существует в Барабинске полвека, ликвидируют через пять лет. 

В Барабинске ликвидируют стихийную мусорную свалку, которая 50 лет мешала жителям. 

«Ликвидация свалки попала в региональный проект "Чистая страна". Все свалки, которые находятся в черте городов, должны быть ликвидированы», – приводит ТАСС слова депутата Заксобрания Новосибирской области от Барабинского района Сергея Титкова. 

Ликвидацию барабинской свалки поставили в приоритет. Она располагается на расстоянии 150 метров от жилых домов, часто горит и дым от неё накрывает весь город. 

Власти Барабинского района в этом году предстоит подготовить проектно-сметную документацию и найти на эти мероприятия 6,5 миллиона рублей. Ликвидировать сам мусорный полигон должны до 2024 года. 

Напомним, в начале марта губернатор НСО Андрей Травников назвал очень сложной ситуацию с реализацией в области мусорной концессии. 

Теги: Новосибирская область

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Предложить новость

На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

сегодня 15:53 Недвижимость 0 Коммент.

Томские учёные планируют сделать безопаснее терапию онкозаболеваний

сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

Голубоглазый подросток с веснушками сбежал из дома под Новосибирском

сегодня 15:01 Хроника 0 Коммент.

Business FM в Новосибирске празднует день рождения

сегодня 13:40 Общество 0 Коммент.

В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

сегодня 13:12 Афиша 0 Коммент.

Барабинская свалка попала в проект «Чистая страна»

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились малыши у бурых капуцинов и генетт

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском Биотехнопарке появился новый директор

сегодня 11:53 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт весна

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

сегодня 09:27 Хроника 0 Коммент.

Полсотни объектов отключат от тепла 21 марта в Новосибирске

вчера 21:35 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

вчера 21:16 Общество 0 Коммент.

В новосибирском метро появится первый театральный вагон

вчера 19:33 Культура 0 Коммент.

Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

вчера 18:48 Общество 0 Коммент.

Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

В Сибири рождаемость упала почти на 6 %

вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские казахи не поддержали переименование Астаны в город Нурсултан

вчера 17:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирские инженеры испытали улучшенную модель коляски-вездехода

вчера 16:49 Наука 0 Коммент.

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