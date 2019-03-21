Новосибирцы назвали свой любимый музыкальный жанр

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По данным соцопроса, жители пяти городов из 36 исследованных больше всего любят слушать рок-музыку, остальные предпочитают иные жанры.

Эксперты ZOOM MARKET провели исследование в 36 городах России. Согласно результатам опроса, в Новосибирске жителям нравится слушать рок.

По данным маркетингового агентства, новосибирцы предпочитают один из самых энергичных музыкальных жанров. В Москве слушают хип-хоп, а в Санкт-Петербурге предпочитают поп-музыку. Есть и любители шансона – они живут в Челябинске, Чебоксарах, Твери, Саранске, Самаре и Брянске. Меньше всего слушают классическую музыку – только в Красноярске и Томске.

По словам коммерческого директора ZOOM MARKET Андрея Штырова, всего лишь 6 % опрошенных предпочитают слушать музыку на дисках, пластинках или кассетах.

Остальные жители слушают музыку по радио, ТВ или онлайн. Эксперты агентства считают, что мода на такой жанр как хип-хоп подходит к концу. Через три-пять лет вкусы жителей страны кардинально изменятся.

Напомним, 28 февраля Новосибирск вошёл в топ-5 кофейных городов страны.