Братья из Алтайского края замаскировали убийство под суицид

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Двое мужчин избили своего знакомого, а после выбросили с балкона, чтобы запутать следствие.

Суд вынес приговор двум жителям села Кулунда, обвинённым в групповом совершении убийства, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По материалам следствия, в октябре 2017 года двое братьев, проживающих в районном центре Кулундинского района, распивали спиртное вместе со своим общим знакомым. Во время застолья братья поссорились со своим приятелем и набросились на него с кулаками. После избиения они решили убить собутыльника. Для этого братья вытащили мужчину на балкон и сбросили с пятого этажа.

Когда прохожие обнаружили пострадавшего, он был ещё жив. Медики отвезли мужчину в реанимацию, однако спасти его не удалось.

Вскоре братьев задержала полиция по подозрению в совершении убийства. Злоумышленники отрицали свою вину и утверждали, что пострадавший скончался в результате суицида.

Несмотря на отказ подозреваемых от сотрудничества, следователям удалось собрать достаточно доказательств вины подозреваемых. Суд приговорил каждого из братьев к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в марте этого года вынесли приговор жителю Новосибирской области, который из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри.