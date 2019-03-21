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Братья из Алтайского края замаскировали убийство под суицид

Рубрика: проиcшествия

21.03.2019 13:30

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Двое мужчин избили своего знакомого, а после выбросили с балкона, чтобы запутать следствие. 

Суд вынес приговор двум жителям села Кулунда, обвинённым в групповом совершении убийства, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. 

По материалам следствия, в октябре 2017 года двое братьев, проживающих в районном центре Кулундинского района, распивали спиртное вместе со своим общим знакомым. Во время застолья братья поссорились со своим приятелем и набросились на него с кулаками. После избиения они решили убить собутыльника. Для этого братья вытащили мужчину на балкон и сбросили с пятого этажа. 

Когда прохожие обнаружили пострадавшего, он был ещё жив. Медики отвезли мужчину в реанимацию, однако спасти его не удалось. 

Вскоре братьев задержала полиция по подозрению в совершении убийства. Злоумышленники отрицали свою вину и утверждали, что пострадавший скончался в результате суицида.

Несмотря на отказ подозреваемых от сотрудничества, следователям удалось собрать достаточно доказательств вины подозреваемых. Суд приговорил каждого из братьев к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в марте этого года вынесли приговор жителю Новосибирской области, который из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри. 

 

Теги: происшествия Алтайский край криминал

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В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

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вчера 21:35 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:16 Общество 0 Коммент.

В новосибирском метро появится первый театральный вагон

вчера 19:33 Культура 0 Коммент.

Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

вчера 18:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:49 Наука 0 Коммент.

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