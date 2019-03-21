Business FM в Новосибирске празднует день рождения

фото предоставило «Выбери радио»

Первое деловое радио отмечает семилетие вещания в столице Сибири; в новосибирский эфир Business FM вышло в 2011 году с уникальной концепцией вещания.

Business FM – это информационное радио, рассказывающее об основных экономических и политических событиях мира и России. Во всём мире самые рейтинговые программы – это новости. Новости для Business FM – основа эфира. Только на первом деловом радио воплощена концепция Breaking News. То есть при появлении важного сообщения на мировых информационных лентах оно мгновенно передаётся в эфир без секунды задержки.

За семь лет вещания в Новосибирске радиостанция набрала свою преданную аудиторию. Ежедневно эфир слушают 95 тысяч человек. Обозревателями станции стали ведущие юристы, рестораторы, финансисты, маркетологи, специалисты в области недвижимости и культуры.

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Финансовый партнёр – «БКС Ультима Private Banking». Банк является частью Финансовой группы БКС – одной из крупнейших в Восточной Европе инвестиционных компаний, основанной в июне 1995 года в Новосибирске. «БКС Ультима» специализируется на обслуживании состоятельных клиентов, предлагает широчайший спектр современных банковских, инвестиционных и страховых услуг в сегменте Private Banking.