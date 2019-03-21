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вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

В Сибири рождаемость упала почти на 6 %

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вчера 17:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирские инженеры испытали улучшенную модель коляски-вездехода

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Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин

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Business FM в Новосибирске празднует день рождения

Рубрика: общество

21.03.2019 13:40

фото предоставило «Выбери радио»

Первое деловое радио отмечает семилетие вещания в столице Сибири; в новосибирский эфир Business FM вышло в 2011 году с уникальной концепцией вещания.

Business FM – это информационное радио, рассказывающее об основных экономических и политических событиях мира и России. Во всём мире самые рейтинговые программы – это новости. Новости для Business FM – основа эфира. Только на первом деловом радио воплощена концепция Breaking News. То есть при появлении важного сообщения на мировых информационных лентах оно мгновенно передаётся в эфир без секунды задержки.

За семь лет вещания в Новосибирске радиостанция набрала свою преданную аудиторию. Ежедневно эфир слушают 95 тысяч человек. Обозревателями станции стали ведущие юристы, рестораторы, финансисты, маркетологи, специалисты в области недвижимости и культуры. 

Business FM 105,7 FM. Новости, комментарии, интервью в режиме онлайн. Держитесь курса!

Финансовый партнёр – «БКС Ультима Private Banking». Банк является частью Финансовой группы БКС – одной из крупнейших в Восточной Европе инвестиционных компаний, основанной в июне 1995 года в Новосибирске. «БКС Ультима» специализируется на обслуживании состоятельных клиентов, предлагает широчайший спектр современных банковских, инвестиционных и страховых услуг в сегменте Private Banking. 

 

Теги: ВЫБЕРИ РАДИО

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Лента новостей

Предложить новость

На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

сегодня 15:53 Недвижимость 0 Коммент.

Томские учёные планируют сделать безопаснее терапию онкозаболеваний

сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

Голубоглазый подросток с веснушками сбежал из дома под Новосибирском

сегодня 15:01 Хроника 0 Коммент.

Business FM в Новосибирске празднует день рождения

сегодня 13:40 Общество 0 Коммент.

В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

сегодня 13:12 Афиша 0 Коммент.

Барабинская свалка попала в проект «Чистая страна»

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились малыши у бурых капуцинов и генетт

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском Биотехнопарке появился новый директор

сегодня 11:53 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт весна

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

сегодня 09:27 Хроника 0 Коммент.

Полсотни объектов отключат от тепла 21 марта в Новосибирске

вчера 21:35 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

вчера 21:16 Общество 0 Коммент.

В новосибирском метро появится первый театральный вагон

вчера 19:33 Культура 0 Коммент.

Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

вчера 18:48 Общество 0 Коммент.

Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

В Сибири рождаемость упала почти на 6 %

вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские казахи не поддержали переименование Астаны в город Нурсултан

вчера 17:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирские инженеры испытали улучшенную модель коляски-вездехода

вчера 16:49 Наука 0 Коммент.

Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин

вчера 16:31 Политика 1 Коммент.

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