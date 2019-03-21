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Голубоглазый подросток с веснушками сбежал из дома под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

21.03.2019 15:01

ФОТО ИЗ ПАБЛИКА «ДОБРОСПАС» ВО «ВКОНТАКТЕ»

В селе Барышево разыскивают юношу, который уже не первый раз сбегает из дома. 

В Новосибирской области разыскивают несовершеннолетнего жителя села Барышево 2003 года рождения, сообщают волонтёры поисковой группы «ДоброСпас». 

По данным волонтёров, в десятом часу вечера 16-летний парень вышел из дома на улице Институтской. Домой подросток не вернулся ни ночью, ни под утро, тогда родственники молодого человека заявили о его пропаже. 

Известно, что парень не первый раз сбегает из дома. Ранее он делал это неоднократно. 

«У нас таких называют "классический бегунок". Для него сбежать из дома, что для нас выпить кофе. С вероятностью 99,9 % он вернётся. Основную помощь ему должны оказать психологи, когда его найдут», – рассказала диспетчер «ДоброСпаса». 

В вечер исчезновения парень был одет в куртку с капюшоном цвета хаки и чёрные спортивные штаны с белыми кроссовками.  

Среди примечательных особенностей внешности пропавшего родственники выделили веснушки, голубые глаза, побритую наголо голову и сутуловатость при ходьбе. 

Напомним, сегодня в Новосибирске нашли пропавшего 20 марта мальчика.

 

Теги: происшествия розыск подросток

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сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

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В новосибирском метро появится первый театральный вагон

вчера 19:33 Культура 0 Коммент.

Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

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