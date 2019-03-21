Новосибирск на конкурсе «Мисс Россия» представит студентка художественного училища

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Новосибирск на конкурсе «Мисс Россия» представит студентка художественного училищаРубрика: woman, общество
21.03.2019 10:44
Фото со страницы Полины Атамановой в социальной сети «ВКонтакте»
За титул будут бороться 50 красавиц; победительница получит возможность представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Полина Атаманова, студентка Новосибирского государственного художественного училища, примет участие в конкурсе «Мисс Россия-2019». Об этом девушка написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Девушка попала в модельный бизнес случайно: сотрудники модельного агентства заметили Полину в кафе и увидели в ней потенциал, который помогли развить.
«Представлять Россию – большая честь для меня. Конкурс стартовал вчера, 20 марта. Сейчас я уже нахожусь на нём. Давать интервью и рассказывать что-то о том, как проходит конкурс, запрещено регламентом», – рассказала Сиб.фм Полина Атаманова.
Финал конкурса «Мисс Россия» состоится 13 апреля. Всего за титул поборются 50 девушек со всей страны. Победительница получит корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом, денежный приз и возможность представить Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
В прошлом году Новосибирск и Новосибирскую область на конкурсе представили Юлия Гришманова и Мария Ступина. Однако девушки не вошли в 20 лучших участниц.
Напомним, 19 марта 2019 года три жительницы Новосибирска прошли в финал конкурса «Мисс офис».
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