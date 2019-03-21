На Алтае 18-летний парень изнасиловал 70-летнюю пенсионерку

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В Алейском районе Алтайского края молодой человек изнасиловал бабушку своего приятеля; кроме того, мужчину обвиняют в том, что он неоднократно обворовывал односельчан.

Следователи закончили разбираться в деталях уголовного дела, возбуждённого в отношении 18-летнего жителя Алейского района, обвиняемого в совершении сексуального насилия над пожилой женщиной, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По информации следователей, 1 января 2019 года обвиняемый пришёл в гости к своему приятелю. Находясь в нетрезвом состоянии, он избил и изнасиловал 70-летнюю бабушку своего знакомого. После удовлетворения своих сексуальных потребностей парень приставил к её горлу нож и пригрозил расправой, если женщина расскажет кому-то о произошедшем.

Несмотря на угрозы, пенсионерка заявила об изнасиловании в полицию. Вскоре преступника задержали. Как выяснилось в ходе расследования, молодой человек оказался причастен не только к этому преступлению, но также и к ряду краж, произошедших в селе.

Так, в 2016 году парень похитил из гаража одного из односельчан мопед, а летом 2018 года утащил рабочие инструменты из сарая своего соседа.

Во время допросов задержанный признал свою вину и раскаялся в содеянном. Следователи передали дело в суд. За изнасилование обвиняемому грозит шесть лет лишения свободы, за угрозу убийством и кражи – пять лет и три года соответственно.

Напомним, в марте двое жителей Бурятии сняли на видео изнасилование малолетней.