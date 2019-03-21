На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

фотография с сайта ac-mikhaylovskiy.ru

Некоторые квартиры в «доме для избранных» обойдутся покупателям более чем в 93 тысячи рублей за «квадрат», а горожанам придётся терпеть стройку возле Михайловской набережной.

В Новосибирске началась стройка элитного дома, которая возмутила городских общественников. На площадке, примыкающей к Михайловской набережной, работает спецтехника.

Напомним, в октябре 2018 года дилерский центр «Мицубиси» на набережной Оби снесли, и на его месте теперь строится элитное жилье. Застройщиком ЖК выступает строительная компания «Гамма», входящая в группу компаний «Сибмонтажспецстрой» (СМСС).

На сайте жилого комплекса «Михайловский» со слоганом «красота для избранных» сообщается, что жилье элит-класса будет состоять из пяти секций высотой 11 и 8 этажей. Квартиры площадью от 25,7 до 132,6 квадратного метра уже в продаже. Корреспондент Сиб.фм побывал на стройке. Найти площадку оказалось нетрудно, шум технических работ привёл точно на место.





В офисе компании застройщика отвечать на вопросы Сиб.фм без официального письма руководству отказались. Корреспондент позвонил в отдел продаж как потенциальный покупатель и выяснил, что даже сейчас, на раннем этапе строительства, трёхкомнатная студия в 77 квадратных метров продаётся за 7 178 тысяч рублей, то есть в среднем цена одного квадратного метра превышает 93 тысячи рублей, в то время как в ЖК «Европейский берег» квартира, которую сдадут в 2020 году, площадью 62 квадратных метра, будет стоить на 3 миллиона дешевле.







фотографии sib.fm

Ранее новосибирские общественники выступали против строительства жилья на набережной Оби: на краю зелёного массива парка появится инородный высотный объект. Согласно проектной декларации на сайте застройщика, стройка будет продолжаться вплоть до осени 2021 года, а горожанам придётся мириться со строительным шумом и пылью. После чего новосибирцам остаётся надеяться, что многоэтажки не закроют значительную часть парка тенью.

Напомним, 11 марта на сайте областного арбитражного суда появилась информация сразу о двух исках, касающихся скандальной стройки напротив лицея «Надежда Сибири».