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На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

Рубрика: недвижимость, общество

21.03.2019 15:53

фотография с сайта ac-mikhaylovskiy.ru

Некоторые квартиры в «доме для избранных» обойдутся покупателям более чем в 93 тысячи рублей за «квадрат», а горожанам придётся терпеть стройку возле Михайловской набережной.

В Новосибирске началась стройка элитного дома, которая возмутила городских общественников. На площадке, примыкающей к Михайловской набережной, работает спецтехника.

Напомним, в октябре 2018 года дилерский центр «Мицубиси» на набережной Оби снесли, и на его месте теперь строится элитное жилье. Застройщиком ЖК выступает строительная компания «Гамма», входящая в группу компаний «Сибмонтажспецстрой» (СМСС). 

На сайте жилого комплекса «Михайловский» со слоганом «красота для избранных» сообщается, что жилье элит-класса будет состоять из пяти секций высотой 11 и 8 этажей. Квартиры площадью от 25,7 до 132,6 квадратного метра уже в продаже. Корреспондент Сиб.фм побывал на стройке. Найти площадку оказалось нетрудно, шум технических работ привёл точно на место. 

В офисе компании застройщика отвечать на вопросы Сиб.фм без официального письма руководству отказались. Корреспондент позвонил в отдел продаж как потенциальный покупатель и выяснил, что даже сейчас, на раннем этапе строительства, трёхкомнатная студия в 77 квадратных метров продаётся за 7 178 тысяч рублей, то есть в среднем цена одного квадратного метра превышает 93 тысячи рублей, в то время как в ЖК «Европейский берег» квартира, которую сдадут в 2020 году, площадью 62 квадратных метра, будет стоить на 3 миллиона дешевле. 

фотографии sib.fm

Ранее новосибирские общественники выступали против строительства жилья на набережной Оби: на краю зелёного массива парка появится инородный высотный объект. Согласно проектной декларации на сайте застройщика, стройка будет продолжаться вплоть до осени 2021 года, а горожанам придётся мириться со строительным шумом и пылью. После чего новосибирцам остаётся надеяться, что многоэтажки не закроют значительную часть парка тенью. 

Напомним, 11 марта на сайте областного арбитражного суда появилась информация сразу о двух исках, касающихся скандальной стройки напротив лицея «Надежда Сибири». 

Теги: строительство набережная ЖК

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На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

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В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

сегодня 13:12 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском Биотехнопарке появился новый директор

сегодня 11:53 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт весна

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

сегодня 09:27 Хроника 0 Коммент.

Полсотни объектов отключат от тепла 21 марта в Новосибирске

вчера 21:35 Общество 0 Коммент.

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вчера 21:16 Общество 0 Коммент.

В новосибирском метро появится первый театральный вагон

вчера 19:33 Культура 0 Коммент.

Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

вчера 18:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

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вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:39 Политика 0 Коммент.

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вчера 16:49 Наука 0 Коммент.

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вчера 16:31 Политика 1 Коммент.

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