В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

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В Новосибирске объявлено штормовое предупреждениеРубрика: общество
21.03.2019 21:31
фото с сайта pixabay.com
Несмотря на непогоду, по прогнозам синоптиков, днём в городе будет плюсовая температура.
В городе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Экстренное предупреждение появилось на сайте Западнно-Сибирского гидрометцентра.
Начиная с сегодняшнего дня и до 12:00 завтрашнего дня ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. НМУ – первой степени опасности. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
Также сотрудники МЧС предупреждают о возможности чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и возникновении пожаров, и просят водителей быть осторожными. Утром на дорогах – гололёд и туман.
Напомним, сегодня новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь.
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Пропавшую в Искитиме мать с ребёнком объявили в федеральный розыск
Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь
Фирма незаконно заставляла Сибирское управление Центрального банка платить за тепло
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Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин
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