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В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

Рубрика: общество

21.03.2019 21:31

фото с сайта pixabay.com

Несмотря на непогоду, по прогнозам синоптиков, днём в городе будет плюсовая температура. 

В городе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Экстренное предупреждение появилось на сайте Западнно-Сибирского гидрометцентра. 

Начиная с сегодняшнего дня и до 12:00 завтрашнего дня ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. НМУ – первой степени опасности. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. 

Также сотрудники МЧС предупреждают о возможности чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и возникновении пожаров, и просят водителей быть осторожными. Утром на дорогах – гололёд и туман. 

Напомним, сегодня новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь. 

 

Теги: погода город гололёд

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