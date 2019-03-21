В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

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Несмотря на непогоду, по прогнозам синоптиков, днём в городе будет плюсовая температура.

В городе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Экстренное предупреждение появилось на сайте Западнно-Сибирского гидрометцентра.

Начиная с сегодняшнего дня и до 12:00 завтрашнего дня ожидаются условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. НМУ – первой степени опасности. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.

Также сотрудники МЧС предупреждают о возможности чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и возникновении пожаров, и просят водителей быть осторожными. Утром на дорогах – гололёд и туман.

Напомним, сегодня новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь.