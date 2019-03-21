Фирма незаконно заставляла Сибирское управление Центрального банка платить за тепло

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Рубрика: общество

21.03.2019 17:01

Фото с сайта pixabay.com

УФАС признал, что новосибирская компания «ТДиА» нарушила закон о защите конкуренции; теперь владельца ждёт административная ответственность. 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области рассмотрело дело, возбуждённое в отношении ООО «ТДиА» по обращениям Сибирского главного управления Центрального банка РФ. В результате проверки было выявлено, что компания нарушила пункт 10 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского УФАС России сегодня, 21 марта. 

«ТДиА» взимало с потребителя дополнительную плату за предоставление тепловой энергии, хотя не имело тарифа на эту услугу. 

Как отметила заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева, согласно Федеральному закону, владельцы тепловых сетей не имеют право брать дополнительную плату, которая покроет расходы на использование других тепловых сетей, которые не указаны в тарифе. 

За нарушение закона ООО «ТДиА» грозит административная ответственность. В ближайшее время все материалы по этому делу будут переданы в Новосибирский УФАС России для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в январе 2019 года стало известно,что компания «Газпром газораспределение Томск» 4 года незаконно повышала тарифы.

Теги: отопление тепло уфас

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сегодня 17:52 Общество 0 Коммент.

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