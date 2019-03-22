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Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

Рубрика: общество

22.03.2019 08:07

Источник фотографии: www.ru.m.wikipedia.org

Сибирский ящер жил около 130-113 миллионов лет назад.

Новосибирский краеведческий музей пополнил свою экспозицию окаменелостями травоядного динозавра из Сибири.

«Центральным экспонатом комплекса, посвящённого рептилиям Шестаковского Яра, являются фрагменты скелетов травоядных динозавров — пситтакозавров или, как их ещё называют, ящеров-попугаев, из-за наличия характерного клюва», – сообщили работники музея. 

Пситтакозавр сибирский – самый крупный представитель этого рода. Он достигал двух с половиной метров в длину и метра в высоту, весил около 20 килограммов. Этот вид динозавров жил около 130-113 миллионов лет назад. Пситтакозавр передвигался как на двух, так и на четырёх ногах. 

Нашли ящера на территории Шестаковского Яра. Он расположен недалеко от села Шестаково Кемеровской области и является единственным в Западной Сибири местонахождением массовых захоронений костей животных мезозойской эры: динозавров, а также черепах, крокодилов, птерозавров, ящериц, амфибий и млекопитающих. 

Напомним, в августе 2017 года Томские учёные обнаружили останки мамонтов и динозавров в Красноярском крае. 

Теги: Краеведческий музей

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Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в пожарах в Бердске

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в Искитиме мать с ребёнком объявили в федеральный розыск

вчера 20:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Фирма незаконно заставляла Сибирское управление Центрального банка платить за тепло

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

вчера 15:53 Недвижимость 0 Коммент.

Томские учёные планируют сделать безопаснее терапию онкозаболеваний

вчера 15:31 Наука 0 Коммент.

Голубоглазый подросток с веснушками сбежал из дома под Новосибирском

вчера 15:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске сняли видео с танцами под песню группы «Серебро»

вчера 14:27 Культура 0 Коммент.

Business FM в Новосибирске празднует день рождения

вчера 13:40 Общество 0 Коммент.

В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

вчера 13:12 Афиша 0 Коммент.

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