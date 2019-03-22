Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

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Сибирский ящер жил около 130-113 миллионов лет назад.

Новосибирский краеведческий музей пополнил свою экспозицию окаменелостями травоядного динозавра из Сибири.

«Центральным экспонатом комплекса, посвящённого рептилиям Шестаковского Яра, являются фрагменты скелетов травоядных динозавров — пситтакозавров или, как их ещё называют, ящеров-попугаев, из-за наличия характерного клюва», – сообщили работники музея.

Пситтакозавр сибирский – самый крупный представитель этого рода. Он достигал двух с половиной метров в длину и метра в высоту, весил около 20 килограммов. Этот вид динозавров жил около 130-113 миллионов лет назад. Пситтакозавр передвигался как на двух, так и на четырёх ногах.

Нашли ящера на территории Шестаковского Яра. Он расположен недалеко от села Шестаково Кемеровской области и является единственным в Западной Сибири местонахождением массовых захоронений костей животных мезозойской эры: динозавров, а также черепах, крокодилов, птерозавров, ящериц, амфибий и млекопитающих.

Напомним, в августе 2017 года Томские учёные обнаружили останки мамонтов и динозавров в Красноярском крае.