Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

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Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожанРубрика: общество
22.03.2019 08:07
Источник фотографии: www.ru.m.wikipedia.org
Сибирский ящер жил около 130-113 миллионов лет назад.
Новосибирский краеведческий музей пополнил свою экспозицию окаменелостями травоядного динозавра из Сибири.
«Центральным экспонатом комплекса, посвящённого рептилиям Шестаковского Яра, являются фрагменты скелетов травоядных динозавров — пситтакозавров или, как их ещё называют, ящеров-попугаев, из-за наличия характерного клюва», – сообщили работники музея.
Пситтакозавр сибирский – самый крупный представитель этого рода. Он достигал двух с половиной метров в длину и метра в высоту, весил около 20 килограммов. Этот вид динозавров жил около 130-113 миллионов лет назад. Пситтакозавр передвигался как на двух, так и на четырёх ногах.
Нашли ящера на территории Шестаковского Яра. Он расположен недалеко от села Шестаково Кемеровской области и является единственным в Западной Сибири местонахождением массовых захоронений костей животных мезозойской эры: динозавров, а также черепах, крокодилов, птерозавров, ящериц, амфибий и млекопитающих.
Напомним, в августе 2017 года Томские учёные обнаружили останки мамонтов и динозавров в Красноярском крае.
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