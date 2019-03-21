Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь

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Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурьРубрика: общество
21.03.2019 17:52
Источник фотографии: www.wallpaperscraft.ru
Специалисты предупредили, что пятна на Солнце спровоцируют целую серию геомагнитных явлений.
В Новосибирской области ожидаются магнитные бури, сообщили в учебно-научном центре «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий.
Как пояснили сотрудники планетария, ближайшая буря начнется в субботу, 23 марта.
«В 7:00 часов на Новосибирскую область окажет влияние первая геомагнитная буря. Замечу, что её можно характеризовать как G1, то есть крайне слабую. Её смогут почувствовать только крайне метеочувствительные горожане», – рассказала Анастасия Симкина, специалист планетария.
На следующей неделе в городе ожидаются еще две бури: 27 и 28 марта. Однако, как сообщили в планетарии, эти геомагнитные явления останутся незамеченными для большинства новосибирцев.
Напомним, в январе новосибирские астрономы зафиксировали суперлуние.
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