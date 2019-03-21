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Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь

Рубрика: общество

21.03.2019 17:52

Источник фотографии: www.wallpaperscraft.ru

Специалисты предупредили, что пятна на Солнце спровоцируют целую серию геомагнитных явлений.

В Новосибирской области ожидаются магнитные бури, сообщили в учебно-научном центре «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий. 

Как пояснили сотрудники планетария, ближайшая буря начнется в субботу, 23 марта. 

«В 7:00 часов на Новосибирскую область окажет влияние первая геомагнитная буря. Замечу, что её можно характеризовать как G1, то есть крайне слабую. Её смогут почувствовать только крайне метеочувствительные горожане», – рассказала Анастасия Симкина, специалист планетария. 

На следующей неделе в городе ожидаются еще две бури: 27 и 28 марта. Однако, как сообщили в планетарии, эти геомагнитные явления останутся незамеченными для большинства новосибирцев. 

Напомним, в январе новосибирские астрономы зафиксировали суперлуние.

Теги: болезнь

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

сегодня 21:31 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в Искитиме мать с ребёнком объявили в федеральный розыск

сегодня 20:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь

сегодня 17:52 Общество 0 Коммент.

Фирма незаконно заставляла Сибирское управление Центрального банка платить за тепло

сегодня 17:01 Общество 0 Коммент.

На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

сегодня 15:53 Недвижимость 0 Коммент.

Томские учёные планируют сделать безопаснее терапию онкозаболеваний

сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

Голубоглазый подросток с веснушками сбежал из дома под Новосибирском

сегодня 15:01 Хроника 0 Коммент.

Business FM в Новосибирске празднует день рождения

сегодня 13:40 Общество 0 Коммент.

В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

сегодня 13:12 Афиша 0 Коммент.

Барабинская свалка попала в проект «Чистая страна»

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились малыши у бурых капуцинов и генетт

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском Биотехнопарке появился новый директор

сегодня 11:53 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт весна

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Полсотни объектов отключат от тепла 21 марта в Новосибирске

вчера 21:35 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

вчера 21:16 Общество 0 Коммент.

В новосибирском метро появится первый театральный вагон

вчера 19:33 Культура 0 Коммент.

Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

вчера 18:48 Общество 0 Коммент.

Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

В Сибири рождаемость упала почти на 6 %

вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

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