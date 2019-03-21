Вооружённая сапогом жена отправила жителя Новосибирской области в больницу

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Мужчина получил тяжкий вред здоровью в результате нападения супруги; теперь женщина находится под следствием.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Новосибирской области, подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью своему мужу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации следователей, между супружеской парой, проживающей в селе Отреченское, произошла ссора. Во время словесной перепалки 33-летняя женщина напала на своего супруга. Жена нанесла мужу несколько ударов сапогом в живот, результате чего мужчину пришлось госпитализировать.

Прибывшие на место врачи отвезли пострадавшего в Центральную районную больницу. Врачи диагностировали у 41-летнего мужчины серьёзные травмы и сообщили о них в полицию.

Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в марте мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу в Кузбассе.