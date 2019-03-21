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Вооружённая сапогом жена отправила жителя Новосибирской области в больницу

Рубрика: проиcшествия

21.03.2019 11:59

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Мужчина получил тяжкий вред здоровью в результате нападения супруги; теперь женщина находится под следствием. 

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Новосибирской области, подозреваемой в причинении тяжкого вреда здоровью своему мужу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. 

По информации следователей, между супружеской парой, проживающей в селе Отреченское, произошла ссора. Во время словесной перепалки 33-летняя женщина напала на своего супруга. Жена нанесла мужу несколько ударов сапогом в живот, результате чего мужчину пришлось госпитализировать. 

Прибывшие на место врачи отвезли пострадавшего в Центральную районную больницу. Врачи диагностировали у 41-летнего мужчины серьёзные травмы и сообщили о них в полицию. 

Следователи возбудили в отношении женщины уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы. 

Напомним, в марте мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу в Кузбассе.

 

Теги: Новосибирская область насилие происшествия жена криминал

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Лента новостей

Предложить новость

На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

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сегодня 13:12 Афиша 0 Коммент.

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В Новосибирском Биотехнопарке появился новый директор

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В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

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Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

вчера 21:16 Общество 0 Коммент.

В новосибирском метро появится первый театральный вагон

вчера 19:33 Культура 0 Коммент.

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вчера 18:48 Общество 0 Коммент.

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Новосибирские инженеры испытали улучшенную модель коляски-вездехода

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