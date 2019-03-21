Когда в Новосибирск придёт весна

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Синоптики обещают тёплые выходные – столбик термометра поднимется до +4.

По сообщению Гидрометцентра, сегодня, 21 марта, в Новосибирске ожидается +1 градус днём и до -7 ночью, небольшая облачность, без осадков. В пятницу столбик термометра поднимется до +4. Тёплая погода сохранится до конца недели. В субботу и воскресенье синоптики обещают до +4 градуса днём, и до -3 ночью. Осадков в эти дни не ожидается.

Ранее ГУ МЧС по Новосибирской области сообщило о том, что в период потепления в зону весеннего подтопления могут попасть муниципалитеты Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай. Первая волна паводка ожидается в апреле. Эксперты определили все зоны воздействия паводка, теперь они находятся на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону. В ведомстве уже спланировали доставку продуктов и вещей первой необходимости в районы, где из-за паводка может нарушиться транспортное сообщение.

Напомним, в марте стало известно о том, что главу города Обь привлекут к ответственности за незаконный снегоотвал.