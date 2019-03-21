Пожарные спасли двух женщин в Новосибирской области

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Пожарные спасли двух женщин в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
21.03.2019 09:46
Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области
В Купине загорелся частный дом; при пожаре никто не пострадал.
В городе Купино Купинского района Новосибирской области на улице Садовой загорелся частный дом. Об этом сообщили на сайте ГУ МВД по Новосибирской области вчера, 20 марта.
Пожар начался в 19:14, его потушили в 19:23. Для этого понадобилось восемь человек и две единицы техники.
Когда прибыли спасатели, в доме находились две женщины, которых сотрудники МЧС вывели из горящего дома.
«Причины пожара ещё устанавливаются», – сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Напомним, 20 марта 2019 года новосибирцы снимали на видео пожар вместо того, чтобы вызвать пожарных.
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Лента новостей
На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки
Голубоглазый подросток с веснушками сбежал из дома под Новосибирском
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