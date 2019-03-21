Пожарные спасли двух женщин в Новосибирской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области

В Купине загорелся частный дом; при пожаре никто не пострадал.

В городе Купино Купинского района Новосибирской области на улице Садовой загорелся частный дом. Об этом сообщили на сайте ГУ МВД по Новосибирской области вчера, 20 марта.

Пожар начался в 19:14, его потушили в 19:23. Для этого понадобилось восемь человек и две единицы техники.

Когда прибыли спасатели, в доме находились две женщины, которых сотрудники МЧС вывели из горящего дома.

«Причины пожара ещё устанавливаются», – сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, 20 марта 2019 года новосибирцы снимали на видео пожар вместо того, чтобы вызвать пожарных.