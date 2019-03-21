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Пропавшую в Искитиме мать с ребёнком объявили в федеральный розыск

Рубрика: общество, проиcшествия

21.03.2019 20:40

ФОТО ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ

Отец беспокоится, что мать могла увезти ребёнка в другую страну без его согласия. 

Исчезнувшую 16 марта жительницу Искитима объявили в федеральный розыск, рассказали Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 

Последний раз 36-летнюю Айгун Алахвердиеву видели в минувшую субботу, возле одного из торговых центров города Искитима. Пропала она в тот вечер вместе с шестилетней дочерью Евой Пашиевой. 

Муж Айгун Васиф Пашиев рассказал, что за две недели до исчезновения между ними произошла ссора. Родственники жены сообщили, что её бабушка, которая живёт в Грузии, стала себя плохо чувствовать. Айгун заявила, что срочно вылетает в Грузию, но муж предложил сперва позвонить пожилой женщине и узнать о её здоровье из первых уст. 

«Сначала я думал, что всё нормально, прошло две недели. 16 марта я был на работе, созванивался с ней, говорил, что встречу её с ребёнком из садика, если освобожусь пораньше. Хотели погулять вместе. Приехал домой – её нет. Час, два… Прождал до семи и начал беспокоиться. Звоню – телефон не работает. Родственница жены сказала по телефону, что она отправилась в Москву. Потом они тоже перестали на вызовы отвечать», – рассказал Сиб.фм Васиф. 

Мужчина добавил, что трое суток подряд он провёл в аэропорту Толмачёво, но Айгун так и не встретил. Несмотря на то, что Айгун пропала 16 марта, в розыск её и шестилетнюю дочь объявили только 20 марта. 

Поисковые отряды отказались помочь мужчине с в розыске жены, ссылаясь на то, что в семейные разбирательства ввязываться они не имеют права. 

Васиф считает, что проблема куда серьёзнее, чем рядовой семейный скандал. Мужчина опасается, что никогда не увидит дочь. По его словам, жена может увезти ребёнка в другую страну без его согласия, и там не выходить на связь.

«Мне ребёнка больше всего жалко. Ева — гражданин Российской Федерации, мать – гражданин Грузии. Как можно без моего согласия её куда-то увезти? Если понадобится, я всё сделаю, чтобы её вернуть. В МИД пойду, куда угодно. Я не знаю зачем она это сделала, не сказав ни слова. Я не оскорблял, не бил её, не давал никакого повода», – поделился мужчина. 

Также Васиф рассказал, что женщина исчезает без вести не первый раз. По его словам, три года назад он отправлял жену и дочь отдохнуть к родственникам в Грузию, но обратно Айгун возвращаться отказалась. 

В тот раз женщина вернулась сама спустя полгода. Сейчас муж продолжает надеяться на то, что от Айгун поступят какие-то вести. Он не исключает, что дело может дойти до суда. 

Напомним, 21 марта в Новосибирске нашли пропавшего мальчика, который прятался у друга, пока его искали пять сотен добровольцев.

 

Теги: Новосибирская область происшествия розыск

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