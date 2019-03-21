В Новосибирске сняли видео с танцами под песню группы «Серебро»

Скриншот из видео

Девушки готовились к съёмкам сразу двух клипов; скоро выйдет клип на вторую песню.

Три девушки из Искитима сняли видео с танцем под песню группы «Серебро» «На лицо». Клип вышел в понедельник, 18 марта.

В съёмках участвовала хореограф искитимской школы танцев Wake Up Анастасия Ледовских вместе с двумя своими подопечными. Клип был снят на одной из студий Новосибирска, где девушек вдохновила атмосфера: магазинные тележки, шины, старые телевизоры.

«Мы обычно трек долго не выбираем, он сам как-то в голову приходит. Под песню "На лицо" хочется танцевать, поэтому на нём и остановились. К видео готовились две недели. Решили сразу два видео снять. Второе скоро выйдет, оно будет на песню Let's Get Married исполнителей Raz Boy и Reven. Танец будет в стиле Vogue», – рассказала Сиб.фм Анастасия Ледовских.

Девушке-хореографу 25 лет. Она закончила факультет молодёжной политики и социальной работы НГПУ. Её цель – пропаганда танцевальной культуры и здорового образа жизни.

Напомним, 9 марта 2019 года рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы.