4 балла
0
64.28 72.94
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

сегодня 15:53 Недвижимость 0 Коммент.

Томские учёные планируют сделать безопаснее терапию онкозаболеваний

сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

Голубоглазый подросток с веснушками сбежал из дома под Новосибирском

сегодня 15:01 Хроника 0 Коммент.

Business FM в Новосибирске празднует день рождения

сегодня 13:40 Общество 0 Коммент.

В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

сегодня 13:12 Афиша 0 Коммент.

Барабинская свалка попала в проект «Чистая страна»

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились малыши у бурых капуцинов и генетт

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском Биотехнопарке появился новый директор

сегодня 11:53 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт весна

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

сегодня 09:27 Хроника 0 Коммент.

Полсотни объектов отключат от тепла 21 марта в Новосибирске

вчера 21:35 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

вчера 21:16 Общество 0 Коммент.

В новосибирском метро появится первый театральный вагон

вчера 19:33 Культура 0 Коммент.

Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

вчера 18:48 Общество 0 Коммент.

Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

В Сибири рождаемость упала почти на 6 %

вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские казахи не поддержали переименование Астаны в город Нурсултан

вчера 17:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирские инженеры испытали улучшенную модель коляски-вездехода

вчера 16:49 Наука 0 Коммент.

Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин

вчера 16:31 Политика 1 Коммент.

В Новосибирске сняли видео с танцами под песню группы «Серебро»

Рубрика: культура

21.03.2019 14:27

Скриншот из видео

Девушки готовились к съёмкам сразу двух клипов; скоро выйдет клип на вторую песню.

Три девушки из Искитима сняли видео с танцем под песню группы «Серебро» «На лицо». Клип вышел в понедельник, 18 марта.

В съёмках участвовала хореограф искитимской школы танцев Wake Up Анастасия Ледовских вместе с двумя своими подопечными. Клип был снят на одной из студий Новосибирска, где девушек вдохновила атмосфера: магазинные тележки, шины, старые телевизоры.

«Мы обычно трек долго не выбираем, он сам как-то в голову приходит. Под песню "На лицо" хочется танцевать, поэтому на нём и остановились. К видео готовились две недели. Решили сразу два видео снять. Второе скоро выйдет, оно будет на песню Let's Get Married исполнителей Raz Boy и Reven. Танец будет в стиле Vogue», – рассказала Сиб.фм Анастасия Ледовских. 

Девушке-хореографу 25 лет. Она закончила факультет молодёжной политики и социальной работы НГПУ. Её цель – пропаганда танцевальной культуры и здорового образа жизни. 

Напомним, 9 марта 2019 года рэпер из Новосибирска выпустил клип-пародию на известные фильмы.

Теги: музыка танцы девушки

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

сегодня 15:53 Недвижимость 0 Коммент.

Томские учёные планируют сделать безопаснее терапию онкозаболеваний

сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

Голубоглазый подросток с веснушками сбежал из дома под Новосибирском

сегодня 15:01 Хроника 0 Коммент.

Business FM в Новосибирске празднует день рождения

сегодня 13:40 Общество 0 Коммент.

В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

сегодня 13:12 Афиша 0 Коммент.

Барабинская свалка попала в проект «Чистая страна»

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились малыши у бурых капуцинов и генетт

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском Биотехнопарке появился новый директор

сегодня 11:53 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт весна

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

сегодня 09:27 Хроника 0 Коммент.

Полсотни объектов отключат от тепла 21 марта в Новосибирске

вчера 21:35 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

вчера 21:16 Общество 0 Коммент.

В новосибирском метро появится первый театральный вагон

вчера 19:33 Культура 0 Коммент.

Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

вчера 18:48 Общество 0 Коммент.

Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

В Сибири рождаемость упала почти на 6 %

вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские казахи не поддержали переименование Астаны в город Нурсултан

вчера 17:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирские инженеры испытали улучшенную модель коляски-вездехода

вчера 16:49 Наука 0 Коммент.

Место главы Республики Алтай занял Олег Хорохордин

вчера 16:31 Политика 1 Коммент.

Статьи по теме

Image
сегодня 10:45

События выходных: это по любви

Оркестр виртуозов из Китая, модный ...

Читать далее
Image
14.03.2019

События выходных: заценим жар весны

Сладкоголосые мальчики, э...

Читать далее
Image
09.03.2019

Авангардный бит

Как новосибирские диджеи покорили мэрию, Москву и русский You...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирцы назвали свой любимый музыкальный жанр сегодня 14:58 Новосибирск на конкурсе «Мисс Россия» представит студентка художественного училища сегодня 10:44 Кемеровские музыканты посвятят концерт годовщине пожара в «Зимней вишне» 14.03.2019

Популярное

Image

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска на...

Image

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Луки...

Image

Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корн...

Image

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

Image

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской ...

Image

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

Image

В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

Image

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

Image

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «...

Image

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

Image

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на про...

Image

Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Ново...

Image

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издева...