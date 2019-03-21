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Томские учёные планируют сделать безопаснее терапию онкозаболеваний

Рубрика: наука

21.03.2019 15:31

фото предоставлено пресс-службой ТПУ

По словам научного руководителя проекта, необходимо минимизировать негативные последствия, которые пациент получает во время облучения. 

На базе Томского политехнического университета разрабатывают проект по модернизации нейтронного терапевтического канала. Это сможет увеличить эффективность и безопасность нейтронной терапии при лечении раковых заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе ТПУ. 

По словам научного руководителя проекта Владимира Головкова, основное преимущество нейтронной терапии в том, что нейтроны необратимо разрушают злокачественную ткань. Это значит, что рецидив болезни становится невозможным. 

Сейчас учёные работают над тем, чтобы минимизировать негативные последствия после такого лечения, поскольку нейтроны влияют и на здоровые клетки организма человека. Сотрудники планируют оптимизировать характеристики пучка, чтобы пациент смог получать максимальную дозу облучения, но при этом и безопасную для здоровья. 

Практическая часть исследования запланирована на лето 2019 года. Проверять точность расчетов исследователи будут экспериментальным путём. 

Справка: 

Нейтронная терапия – это медицинский инструмент созданный онкологами и физиками-ядерщиками, относится к разряду высоких медицинских технологий. Ее можно проводить только на ускорителях заряженных частиц или ядерных реакторах, где получают и направляют пучок нейтронов в то место, где находится злокачественное новообразование.

Напомним, в 2019 году новосибирские врачи первыми в Сибири одновременно пересадили печень и сердце пациентке.

 

Теги: ТПУ рак Томск

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