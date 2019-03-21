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В Бурятии двое мужчин сняли на видео изнасилование малолетней

Рубрика: проиcшествия

21.03.2019 09:44

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Девочке не было четырнадцати лет, когда один из подозреваемых вступил с ней в добровольную половую связь; позже мужчина изнасиловал свою подругу вместе с приятелем.

Суд вынес приговор двум жителям республики Бурятия, обвиняемым в изнасиловании малолетней девочки, а также в изготовлении порнографических материалов с участием потерпевшей, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике Бурятия. 

Следователи установили, что один из осуждённых дружил с девочкой-подростком. Несмотря на то, что мужчина был гораздо старше своей подруги, дважды они вступили в добровольную сексуальную связь. Спустя некоторое время, в ночь с 9 на 10 февраля мужчина в компании своего приятеля и малолетней подруги распивали спиртное его квартире. 

В окончание вечере мужчина задумали изнасиловать свою подругу. Сперва они избили девочку, а затем, угрожая расправой, стали насиловать малолетнюю и снимать происходящее на камеру мобильного телефона. Видеозапись изнасилования они отправили своей знакомой в социальной сети. 

В сети видео распространилось среди пользователей. Одна из знакомых с потерпевшей девушек увидела видеоролик и показала его своей матери, которая заявила в полицию по факту размещения в сети этого видео. 

Следователям удалось вычислить авторов видеоролика, после чего они были задержаны. Судьи вынесли строгий приговор в отношении насильников: 22-летний осуждённый отправится в колонию строгого режима на 14 лет, а его 26-летний сообщник — на 14,5. 

Напомним, в марте гинеколога из Иркутска приговорили к пяти годам колонии за сексуальное насилие

 

Теги: насилие суд Бурятия кримнал

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В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

сегодня 13:12 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились малыши у бурых капуцинов и генетт

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском Биотехнопарке появился новый директор

сегодня 11:53 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт весна

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

сегодня 09:27 Хроника 0 Коммент.

Полсотни объектов отключат от тепла 21 марта в Новосибирске

вчера 21:35 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

вчера 21:16 Общество 0 Коммент.

В новосибирском метро появится первый театральный вагон

вчера 19:33 Культура 0 Коммент.

Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

вчера 18:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:39 Политика 0 Коммент.

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вчера 16:49 Наука 0 Коммент.

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