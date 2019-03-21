В Бурятии двое мужчин сняли на видео изнасилование малолетней

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Девочке не было четырнадцати лет, когда один из подозреваемых вступил с ней в добровольную половую связь; позже мужчина изнасиловал свою подругу вместе с приятелем.

Суд вынес приговор двум жителям республики Бурятия, обвиняемым в изнасиловании малолетней девочки, а также в изготовлении порнографических материалов с участием потерпевшей, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике Бурятия.

Следователи установили, что один из осуждённых дружил с девочкой-подростком. Несмотря на то, что мужчина был гораздо старше своей подруги, дважды они вступили в добровольную сексуальную связь. Спустя некоторое время, в ночь с 9 на 10 февраля мужчина в компании своего приятеля и малолетней подруги распивали спиртное его квартире.

В окончание вечере мужчина задумали изнасиловать свою подругу. Сперва они избили девочку, а затем, угрожая расправой, стали насиловать малолетнюю и снимать происходящее на камеру мобильного телефона. Видеозапись изнасилования они отправили своей знакомой в социальной сети.

В сети видео распространилось среди пользователей. Одна из знакомых с потерпевшей девушек увидела видеоролик и показала его своей матери, которая заявила в полицию по факту размещения в сети этого видео.

Следователям удалось вычислить авторов видеоролика, после чего они были задержаны. Судьи вынесли строгий приговор в отношении насильников: 22-летний осуждённый отправится в колонию строгого режима на 14 лет, а его 26-летний сообщник — на 14,5.

Напомним, в марте гинеколога из Иркутска приговорили к пяти годам колонии за сексуальное насилие.