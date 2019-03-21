В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

фото из группы «Лиза Алерт» в сосцсети «ВКонтакте»

Волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о завершении поисков девятилетнего ребёнка, пропавшего вчера вечером в Ленинском районе Новосибирска.

В среду, 20 марта, мальчик возвращался после занятий в школе с другом, но дома не появился. Родители мальчика обзвонили всех его одноклассников и друзей, но мальчика нигде не было.

В поисках пропавшего ребёнка участвовали около 500 человек, под утро ребёнок был найден. Сейчас мальчик сотрудниками полиции доставлен в семью. Волонтёры получили подтверждение от отца, что сейчас мальчик находится дома.

Напомним, 46-летняя Татьяна Мамина пропала под Новосибирском, через несколько дней женщина была найдена погибшей.