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В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

Рубрика: проиcшествия

21.03.2019 09:27

фото из группы «Лиза Алерт» в сосцсети «ВКонтакте»

Волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о завершении поисков девятилетнего ребёнка, пропавшего вчера вечером в Ленинском районе Новосибирска.

В среду, 20 марта, мальчик возвращался после занятий в  школе с другом, но дома не появился. Родители мальчика обзвонили всех его одноклассников и друзей, но мальчика нигде не было.

В поисках пропавшего ребёнка участвовали около 500 человек, под утро ребёнок был найден. Сейчас мальчик сотрудниками полиции доставлен в семью. Волонтёры получили подтверждение от отца, что сейчас мальчик находится дома.

Напомним, 46-летняя Татьяна Мамина пропала под Новосибирском, через несколько дней женщина была найдена погибшей.

 

Теги: Новосибирская область

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Предложить новость

На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

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Томские учёные планируют сделать безопаснее терапию онкозаболеваний

сегодня 15:31 Наука 0 Коммент.

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сегодня 13:40 Общество 0 Коммент.

В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

сегодня 13:12 Афиша 0 Коммент.

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В Новосибирском зоопарке родились малыши у бурых капуцинов и генетт

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском Биотехнопарке появился новый директор

сегодня 11:53 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт весна

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

сегодня 09:27 Хроника 0 Коммент.

Полсотни объектов отключат от тепла 21 марта в Новосибирске

вчера 21:35 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

вчера 21:16 Общество 0 Коммент.

В новосибирском метро появится первый театральный вагон

вчера 19:33 Культура 0 Коммент.

Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

вчера 18:48 Общество 0 Коммент.

Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

В Сибири рождаемость упала почти на 6 %

вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские казахи не поддержали переименование Астаны в город Нурсултан

вчера 17:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирские инженеры испытали улучшенную модель коляски-вездехода

вчера 16:49 Наука 0 Коммент.

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