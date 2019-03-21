В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

Лента новостейПредложить новость
На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки
Голубоглазый подросток с веснушками сбежал из дома под Новосибирском
В Новосибирском зоопарке родились малыши у бурых капуцинов и генетт
Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин
Новосибирские казахи не поддержали переименование Астаны в город Нурсултан
В Новосибирске нашли пропавшего мальчикаРубрика: проиcшествия
21.03.2019 09:27
фото из группы «Лиза Алерт» в сосцсети «ВКонтакте»
Волонтёры новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о завершении поисков девятилетнего ребёнка, пропавшего вчера вечером в Ленинском районе Новосибирска.
В среду, 20 марта, мальчик возвращался после занятий в школе с другом, но дома не появился. Родители мальчика обзвонили всех его одноклассников и друзей, но мальчика нигде не было.
В поисках пропавшего ребёнка участвовали около 500 человек, под утро ребёнок был найден. Сейчас мальчик сотрудниками полиции доставлен в семью. Волонтёры получили подтверждение от отца, что сейчас мальчик находится дома.
Напомним, 46-летняя Татьяна Мамина пропала под Новосибирском, через несколько дней женщина была найдена погибшей.
Комментарии
Лента новостей
На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки
Голубоглазый подросток с веснушками сбежал из дома под Новосибирском
В Новосибирском зоопарке родились малыши у бурых капуцинов и генетт
Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин
Новосибирские казахи не поддержали переименование Астаны в город Нурсултан
Статьи по теме
Стать киприотом
К чему готовиться тем, кто задумал обосноваться на Кипре и по...
Новости по теме
Популярное