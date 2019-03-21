В Новосибирске автомобилю срезало крышу в ДТП

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Новосибирец залетел на своей Chevrolet под припаркованный грузовик в Кировском районе; мужчина чудом выжил.

В Кировском районе Новосибирска произошла серьёзная авария с участием легковушки и многотонной фуры. Об этом вчера сообщил один из подписчиков группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы рассказали, что Chevrolet Lacetti ехал по улице Петухова, когда внезапно автомобиль начало «мотать», и он залетел под стоявшую возле дома № 17 фуру. Водитель остался жив после страшной аварии, но информации о его состоянии нет.

К сообщению свидетели ДТП приложили фотографии, сделанные на месте происшествия.

На фото видно, что в результате столкновения автомобиль полностью лишился крыши, в то время как нижняя его часть и ходовая система практически не подверглись деформации.

Со слов подписчика, в случае необходимости такой «кабриолет» может проехать некоторое расстояние.

Напомним, в середине марта этого года пятилетний ребёнок пострадал в ДТП под Новосибирском.