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В Новосибирске автомобилю срезало крышу в ДТП

Рубрика: проиcшествия

21.03.2019 10:29

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Новосибирец залетел на своей Chevrolet под припаркованный грузовик в Кировском районе; мужчина чудом выжил.

В Кировском районе Новосибирска произошла серьёзная авария с участием легковушки и многотонной фуры. Об этом вчера сообщил один из подписчиков группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Очевидцы рассказали, что Chevrolet Lacetti ехал по улице Петухова, когда внезапно автомобиль начало «мотать», и он залетел под стоявшую возле дома № 17 фуру. Водитель остался жив после страшной аварии, но информации о его состоянии нет. 

К сообщению свидетели ДТП приложили фотографии, сделанные на месте происшествия. 

На фото видно, что в результате столкновения автомобиль полностью лишился крыши, в то время как нижняя его часть и ходовая система практически не подверглись деформации. 

Со слов подписчика, в случае необходимости такой «кабриолет» может проехать некоторое расстояние. 

Напомним, в середине марта этого года пятилетний ребёнок пострадал в ДТП под Новосибирском. 

 

Теги: происшествия ДТП Новосибирск

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Томские учёные планируют сделать безопаснее терапию онкозаболеваний

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В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

сегодня 13:12 Афиша 0 Коммент.

Барабинская свалка попала в проект «Чистая страна»

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском зоопарке родились малыши у бурых капуцинов и генетт

сегодня 12:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирском Биотехнопарке появился новый директор

сегодня 11:53 Общество 0 Коммент.

Когда в Новосибирск придёт весна

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

сегодня 09:27 Хроника 0 Коммент.

Полсотни объектов отключат от тепла 21 марта в Новосибирске

вчера 21:35 Общество 0 Коммент.

Сергей Шнуров объявил о последнем туре «Ленинграда»

вчера 21:16 Общество 0 Коммент.

В новосибирском метро появится первый театральный вагон

вчера 19:33 Культура 0 Коммент.

Житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри

вчера 18:48 Общество 0 Коммент.

Фотовыставку «Твой Транссибирский» откроет в Новосибирске Вадим Репин

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

В Сибири рождаемость упала почти на 6 %

вчера 18:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские казахи не поддержали переименование Астаны в город Нурсултан

вчера 17:39 Политика 0 Коммент.

Новосибирские инженеры испытали улучшенную модель коляски-вездехода

вчера 16:49 Наука 0 Коммент.

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