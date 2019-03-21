В Новосибирском Биотехнопарке появился новый директор

фото:btp-nso.ru

Пост руководителя Биотехнопарка в Новосибирске занял бывший заместитель директора департамента по работе с инвесторами Агентства инвестиционного развития области Александр Иванов.

В Биотехнопарке Новосибирска сменился директор. Прежний руководитель – Елена Гутова, досрочно ушла с поста. Возглавлять инновационное учреждение теперь будет Александр Иванов.

Нового директора выбрали акционеры на общем собрании. Александр Иванов прежде работал заместителем директора департамента по работе с инвесторами Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Биотехнопарке сменили председателя совета директоров. Место занял депутат Законодательного собрания региона Глеб Поповцев.