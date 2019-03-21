В Новосибирском зоопарке родились малыши у бурых капуцинов и генетт

фото из группы vk.com/novosibirsk_zoo

Животные вместе живут в одном служебном помещении – так сотрудникам легче ухаживать за ними.

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило снова прибавление – родились несколько детёнышей сразу в двух семействах – у капуцинов и генетт. Об этом сообщили в официальной группе зоопарка «ВКонтакте».

В павильоне «Тропический мир» подрастают сразу несколько малышей. Пока что новорождённых увидеть невозможно, они очень маленькие и пугливые. За ними постоянно следят сотрудники зоосада.

Капуцин и генетта сейчас живут в одном служебном помещении – так удобнее кормить животных. Они кушают специальную молочную смесь из бутылочки, потому что самки по определённым причинам не могут выкормить потомство. «Взрослую» еду им начнут давать чуть позже. Когда детёныши немного подрастут, то их познакомят со своими сородичами.

Генетты – хищники из семейства виверровых. Питаются мелкими млекопитающими, плодами и насекомыми. В Новосибирском зоопарке они живут уже около 10 лет. В 2007 году на свет появилось первое потомство.

Бурые капуцины – вид приматов семейства цепкохвостых обезьян. Они всеядны. В 2015 году капуцины впервые появились в зоопарке.

Напомним, 18 марта одна из жительниц города сняла на видео новорождённых лемуров.