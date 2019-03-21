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В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

Рубрика: афиша, культура

21.03.2019 13:12

фото с сайта театра «Старый дом»

Билеты на ближайшие показы премьерного спектакля Эдуарда Шахова полностью распроданы.

В новосибирском театре «Старый дом» сегодня, 21 марта, состоится премьера спектакля «Зулейха открывает глаза» по одноимённому роману Гузели Яхиной. Постановка одновременно раскрывает историю личности и погружает в исторический контекст. Зритель наблюдает за тем, как главная героиня – татарка Зулейха, проходит путь от бесправной рабыни до волевой женщины с ружьём в руках. Действие начинается в тридцатые годы прошлого века и рассказывает о раскулачивании крестьян.

Накануне премьеры в «Старом доме» по традиции прошли открытая репетиция, пресс-конференция с создателями и главными актёрами спектакля, а также состоялся предпремьерный показ. 

«Мне кажется, актёрам было очень не просто взять материал, менталитет сыграть трудно – его нужно либо тонко почувствовать, либо он должен быть в тебе. Я считаю, что нам повезло, потому что главная героиня Наталья Серкова родом из тех мест, где проживало мусульманское население, она из Киргизии», – прокомментировал режиссёр Эдуард Шахов.

«Зулейха открывает глаза» выполнена в новом для «Старого дома» сценическом пространстве – зрительные места расставлены полукругом, они огибают сцену с трёх сторон. Таким образом действие происходит в длинном коридоре — то ли железнодорожном туннеле, то ли бесконечном портале. По сравнению с романом, в постановка усилили категорию сказочности и условности.

Из-за большого объёма литературного текста создателям спектакля пришлось пожертвовать некоторыми содержательными элементами. Однако, по словам режиссёра, главные идеи и национальный мотив остались неизменными. 

Одну из главных ролей Ивана Игнатова на премьерных показах исполнит актёр Ян Латышев. 

«Конечно, эта тема вызывает в нас отклик. Это ведь наша история – сколько было раскулачено латышей, русских, украинцев. Очень важно и ответственно сыграть то, как мы и наши родственники оказались сейчас здесь. Отдать определённую дань нашим прадедам, дедам, бабушкам. Для меня главная сложность заключалась в том, чтобы показать изменения своего персонажа – в начале действия ему тридцать, в финале – 46, и это уже другой человек», – поделился впечатлениями актёр Ян Латышев.

Ближайшие показы спектакля пройдут в «Старом доме» 21, 22 и 23 марта.

Напомним, накануне премьеры автор романа Гузель Яхина рассказала Сиб.фм о тонкостях работы с историческим материалом и о том, как историю о татарах воспринимают европейские читатели.

Теги: Театр «Старый дом»

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