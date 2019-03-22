5 баллов
0
63.74 72.79
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский ушуист почти полгода ждал медаль победителя фотоконкурса

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в пожарах в Бердске

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в Искитиме мать с ребёнком объявили в федеральный розыск

вчера 20:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Фирма незаконно заставляла Сибирское управление Центрального банка платить за тепло

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

вчера 15:53 Недвижимость 0 Коммент.

Томские учёные планируют сделать безопаснее терапию онкозаболеваний

вчера 15:31 Наука 0 Коммент.

Голубоглазый подросток с веснушками сбежал из дома под Новосибирском

вчера 15:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске сняли видео с танцами под песню группы «Серебро»

вчера 14:27 Культура 0 Коммент.

Business FM в Новосибирске празднует день рождения

вчера 13:40 Общество 0 Коммент.

В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

вчера 13:12 Афиша 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

Рубрика: общество

22.03.2019 08:44

фото с сайта youla.ru

Картину продают уже три дня, но пока что желающего забрать котиков к себе домой не нашлось. 

Объявление о продаже своеобразной картины появилось на сервисе бесплатных объявлений «Юла» утром 19 марта. Жительница Новосибирского района готова отдать её за 125 тысяч рублей.

На холсте изображены два печальных кота, один из них сидит в аквариуме с золотыми рыбками. Размер полотна 60х44, репродукция была написана маслом в 1954 году. Продаётся без рамы.

Продавец раритета рассказала, что в углу картины есть инициалы Г. С., но фамилия и имя автора неизвестны, возможно, её написали немецким маслом. Объявление просмотрели уже 327 человек, в избранное добавил один человек. Пока что картину никто не купил.

Напомним, две недели назад новосибирец продавал футбольный мяч за 180 тысяч рублей.

Теги: художники город

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский ушуист почти полгода ждал медаль победителя фотоконкурса

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в пожарах в Бердске

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в Искитиме мать с ребёнком объявили в федеральный розыск

вчера 20:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Фирма незаконно заставляла Сибирское управление Центрального банка платить за тепло

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

вчера 15:53 Недвижимость 0 Коммент.

Томские учёные планируют сделать безопаснее терапию онкозаболеваний

вчера 15:31 Наука 0 Коммент.

Голубоглазый подросток с веснушками сбежал из дома под Новосибирском

вчера 15:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске сняли видео с танцами под песню группы «Серебро»

вчера 14:27 Культура 0 Коммент.

Business FM в Новосибирске празднует день рождения

вчера 13:40 Общество 0 Коммент.

В «Старом доме» пройдёт премьера спектакля по известному роману Гузели Яхиной

вчера 13:12 Афиша 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.03.2019

Большие мосты маленького города

Приостановка работ по четвёртом...

Читать далее
Image
25.12.2018

Шесть телебашен каждый год

ГК «Расцветай» наращивает объёмы строительства

Читать далее
Image
29.08.2018

Преображение Кировского

Первый фестиваль городских окраин Ultima Thul...

Читать далее
Image
28.06.2018

Бурый уголь – не камень преткновения

Глава СГК приехал в Но...

Читать далее
Image
22.06.2018

Новосибирску 125

Город с размахом отметит юбилей

Читать далее
Image
30.05.2018

Мусор на 60 миллионов

В Новосибирске создадут сортировочный комплекс с робо...

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение вчера 21:31 Суд запретил водителям такси без специальных разрешений перевозить пассажиров 19.03.2019 Новосибирские пожарные эвакуировали людей из горящего общежития 11.03.2019

Популярное

Image

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска на...

Image

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Луки...

Image

Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корн...

Image

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

Image

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

Image

В Новосибирске нашли пропавшего мальчика

Image

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

Image

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской ...

Image

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

Image

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «...

Image

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

Image

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на про...

Image

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издева...