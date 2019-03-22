Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

фото с сайта youla.ru

Картину продают уже три дня, но пока что желающего забрать котиков к себе домой не нашлось.

Объявление о продаже своеобразной картины появилось на сервисе бесплатных объявлений «Юла» утром 19 марта. Жительница Новосибирского района готова отдать её за 125 тысяч рублей.

На холсте изображены два печальных кота, один из них сидит в аквариуме с золотыми рыбками. Размер полотна 60х44, репродукция была написана маслом в 1954 году. Продаётся без рамы.

Продавец раритета рассказала, что в углу картины есть инициалы Г. С., но фамилия и имя автора неизвестны, возможно, её написали немецким маслом. Объявление просмотрели уже 327 человек, в избранное добавил один человек. Пока что картину никто не купил.

Напомним, две недели назад новосибирец продавал футбольный мяч за 180 тысяч рублей.