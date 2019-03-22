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Более 40 пожилых людей обрели новую семью в Новосибирской области

Рубрика: общество

22.03.2019 13:56

Фото из группы «Новосибирская область» в социальной сети «ВКонтакте»

Социальная семья для пенсионеров стала альтернативой дому престарелых; так старики чувствуют себя более защищёнными, и у них появляется интерес к жизни.

В Новосибирской области 36 семей приняли к себе 42 одиноких пожилых людей, чтобы заботиться о них и помочь им вернуть интерес к жизни. Об этом рассказали сегодня, 22 марта, на сайте правительства Новосибирской области.

Эта идея была реализована при поддержке регионального министерства труда и социального развития. В Новосибирской области программа реализуется в 11 районах. Как уточняют в министерстве, семьи помогают пенсионерам безвозмездно.

«Приёмная семья для пожилого человека выступает альтернативой проживания в стационарном учреждении. Это позволяет поддерживать традиции семейной заботы о старшем поколении, налаживать связь поколений, а также поднимает статус пожилого человека в обществе», – сообщили в пресс-центре правительства Новосибирской области.

Также власти отмечают, что пожилой человек по возможности выполняет работу по дому, помогает приёмной семье вести хозяйство и тем самым чувствует себя полезным, у него появляется интерес к жизни. К тому же это позволяет повысить качество жизни пожилых.

Эта программа более успешно реализуется в сельской местности. В пресс-центре правительства Новосибирской области связывают это с тем, что там люди более тесно связаны между собой. 

Напомним, 21 августа 2018 года новосибирцы выступили против запрета на большие приёмные семьи.

Теги: пенсионеры помощь Правительство Новосибирской области

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В Новосибирске откроется центр с самым большим литым борцовским ковром в стране

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КСП нашла приписки и растрату в центре по проблемам домашних животных в Новосибирске

сегодня 17:17 Общество 0 Коммент.

Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского края

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Главе Шерегеша грозит трёхмиллионный штраф и условный срок

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Во время зимней Универсиады абоненты «Билайн» совершили 1,5 миллиона звонков

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей

сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Более 40 пожилых людей обрели новую семью в Новосибирской области

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу шлем с нацистской свастикой и портсигар солдата Третьего рейха

сегодня 13:36 Общество 0 Коммент.

Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области построят новый тепличный комплекс

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

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