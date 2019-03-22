Более 40 пожилых людей обрели новую семью в Новосибирской области

Фото из группы «Новосибирская область» в социальной сети «ВКонтакте»

Социальная семья для пенсионеров стала альтернативой дому престарелых; так старики чувствуют себя более защищёнными, и у них появляется интерес к жизни.

В Новосибирской области 36 семей приняли к себе 42 одиноких пожилых людей, чтобы заботиться о них и помочь им вернуть интерес к жизни. Об этом рассказали сегодня, 22 марта, на сайте правительства Новосибирской области.

Эта идея была реализована при поддержке регионального министерства труда и социального развития. В Новосибирской области программа реализуется в 11 районах. Как уточняют в министерстве, семьи помогают пенсионерам безвозмездно.

«Приёмная семья для пожилого человека выступает альтернативой проживания в стационарном учреждении. Это позволяет поддерживать традиции семейной заботы о старшем поколении, налаживать связь поколений, а также поднимает статус пожилого человека в обществе», – сообщили в пресс-центре правительства Новосибирской области.

Также власти отмечают, что пожилой человек по возможности выполняет работу по дому, помогает приёмной семье вести хозяйство и тем самым чувствует себя полезным, у него появляется интерес к жизни. К тому же это позволяет повысить качество жизни пожилых.

Эта программа более успешно реализуется в сельской местности. В пресс-центре правительства Новосибирской области связывают это с тем, что там люди более тесно связаны между собой.

Напомним, 21 августа 2018 года новосибирцы выступили против запрета на большие приёмные семьи.