Более 40 пожилых людей обрели новую семью в Новосибирской области

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Более 40 пожилых людей обрели новую семью в Новосибирской областиРубрика: общество
22.03.2019 13:56
Фото из группы «Новосибирская область» в социальной сети «ВКонтакте»
Социальная семья для пенсионеров стала альтернативой дому престарелых; так старики чувствуют себя более защищёнными, и у них появляется интерес к жизни.
В Новосибирской области 36 семей приняли к себе 42 одиноких пожилых людей, чтобы заботиться о них и помочь им вернуть интерес к жизни. Об этом рассказали сегодня, 22 марта, на сайте правительства Новосибирской области.
Эта идея была реализована при поддержке регионального министерства труда и социального развития. В Новосибирской области программа реализуется в 11 районах. Как уточняют в министерстве, семьи помогают пенсионерам безвозмездно.
«Приёмная семья для пожилого человека выступает альтернативой проживания в стационарном учреждении. Это позволяет поддерживать традиции семейной заботы о старшем поколении, налаживать связь поколений, а также поднимает статус пожилого человека в обществе», – сообщили в пресс-центре правительства Новосибирской области.
Также власти отмечают, что пожилой человек по возможности выполняет работу по дому, помогает приёмной семье вести хозяйство и тем самым чувствует себя полезным, у него появляется интерес к жизни. К тому же это позволяет повысить качество жизни пожилых.
Эта программа более успешно реализуется в сельской местности. В пресс-центре правительства Новосибирской области связывают это с тем, что там люди более тесно связаны между собой.
Напомним, 21 августа 2018 года новосибирцы выступили против запрета на большие приёмные семьи.
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