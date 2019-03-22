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Рубрика: общество

22.03.2019 16:35

Источник фотографии: www.firestock.ru

Средняя зарплата по Сибирскому федеральному округу составила 36 тысяч рублей. 

Как сообщает Новосибирскстат, среднемесячная заработная плата сибиряка выросла на 3 тысячи рублей по сравнению с показателями прошлого года. 

Максимальный средний достаток специалисты зафиксировали у жителей Красноярского края, он составил 45 тысяч рублей. Красноярск лидировал и в прошлом году, несмотря на то, что заработная плата была на 5 тысяч меньше. 

Минимальный доход у жителей Алтайского края – в этому году цифра перешагнула рубеж в 23 тысячи, что всего на тысячу отличается от показателей прошлого года. 

В Новосибирской области средняя зарплата увеличилась на 1018 рублей и составила 33 881 рубль. Новосибирский регион обошли Иркутская, Кемеровская, Томская области, Тыва и Хакасия. 

Напомним, в декабре 2018 года цены на продукты выросли на 1,5 % по сравнению с ноябрём того же года. 

Теги: статистика Сибирь зарплата

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Предложить новость

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В Новосибирске откроется центр с самым большим литым борцовским ковром в стране

сегодня 18:18 Афиша 0 Коммент.

КСП нашла приписки и растрату в центре по проблемам домашних животных в Новосибирске

сегодня 17:17 Общество 0 Коммент.

Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского края

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Главе Шерегеша грозит трёхмиллионный штраф и условный срок

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

Эксперты Росконтроля назвали лучшее куриное мясо

сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Во время зимней Универсиады абоненты «Билайн» совершили 1,5 миллиона звонков

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей

сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Более 40 пожилых людей обрели новую семью в Новосибирской области

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу шлем с нацистской свастикой и портсигар солдата Третьего рейха

сегодня 13:36 Общество 0 Коммент.

Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области построят новый тепличный комплекс

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

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