Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского края

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Средняя зарплата по Сибирскому федеральному округу составила 36 тысяч рублей.

Как сообщает Новосибирскстат, среднемесячная заработная плата сибиряка выросла на 3 тысячи рублей по сравнению с показателями прошлого года.

Максимальный средний достаток специалисты зафиксировали у жителей Красноярского края, он составил 45 тысяч рублей. Красноярск лидировал и в прошлом году, несмотря на то, что заработная плата была на 5 тысяч меньше.

Минимальный доход у жителей Алтайского края – в этому году цифра перешагнула рубеж в 23 тысячи, что всего на тысячу отличается от показателей прошлого года.

В Новосибирской области средняя зарплата увеличилась на 1018 рублей и составила 33 881 рубль. Новосибирский регион обошли Иркутская, Кемеровская, Томская области, Тыва и Хакасия.

Напомним, в декабре 2018 года цены на продукты выросли на 1,5 % по сравнению с ноябрём того же года.