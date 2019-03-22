Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского края

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Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского краяРубрика: общество
22.03.2019 16:35
Источник фотографии: www.firestock.ru
Средняя зарплата по Сибирскому федеральному округу составила 36 тысяч рублей.
Как сообщает Новосибирскстат, среднемесячная заработная плата сибиряка выросла на 3 тысячи рублей по сравнению с показателями прошлого года.
Максимальный средний достаток специалисты зафиксировали у жителей Красноярского края, он составил 45 тысяч рублей. Красноярск лидировал и в прошлом году, несмотря на то, что заработная плата была на 5 тысяч меньше.
Минимальный доход у жителей Алтайского края – в этому году цифра перешагнула рубеж в 23 тысячи, что всего на тысячу отличается от показателей прошлого года.
В Новосибирской области средняя зарплата увеличилась на 1018 рублей и составила 33 881 рубль. Новосибирский регион обошли Иркутская, Кемеровская, Томская области, Тыва и Хакасия.
Напомним, в декабре 2018 года цены на продукты выросли на 1,5 % по сравнению с ноябрём того же года.
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