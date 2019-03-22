Браконьер из Новосибирской области ходил охотиться на косуль без ружья

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Браконьер из Новосибирской области ходил охотиться на косуль без ружьяРубрика: проиcшествия
22.03.2019 17:11
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Полиция задержала мужчину, который незаконно убивал животных при помощи специально обученных собак.
В Новосибирской области сотрудники полиции расследуют уголовное дело мужчины, подозреваемого в браконьерстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
По предварительной информации, 58-летний житель села Натальинка Каргатского района был пойман полицией на занятии браконьерством.
В период с 19 по 20 марта 2019 года мужчина незаконно убил двух косуль. Разделанные туши и шкуры животных, а также снасти для их разделки оперативники обнаружили у него при обыске.
Как оказалось, мужчина не использовал для охоты огнестрельного оружия. Вместо винтовки или ружья он брал с собой на охоту трёх специально выдрессированных собак, которые отыскивали увязшее в снегу животное и задирали его на месте.
В отношении мужчины заведено уголовное дело. Полицейским предстоит выяснить, существуют ли иные эпизоды такой охоты. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы.
Напомним, в марте алтайский браконьер незаконно спилил 14 лиственниц.
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