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Браконьер из Новосибирской области ходил охотиться на косуль без ружья

Рубрика: проиcшествия

22.03.2019 17:11

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Полиция задержала мужчину, который незаконно убивал животных при помощи специально обученных собак. 

В Новосибирской области сотрудники полиции расследуют уголовное дело мужчины, подозреваемого в браконьерстве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. 

По предварительной информации, 58-летний житель села Натальинка Каргатского района был пойман полицией на занятии браконьерством. 

В период с 19 по 20 марта 2019 года мужчина незаконно убил двух косуль. Разделанные туши и шкуры животных, а также снасти для их разделки оперативники обнаружили у него при обыске. 

Как оказалось, мужчина не использовал для охоты огнестрельного оружия. Вместо винтовки или ружья он брал с собой на охоту трёх специально выдрессированных собак, которые отыскивали увязшее в снегу животное и задирали его на месте. 

В отношении мужчины заведено уголовное дело. Полицейским предстоит выяснить, существуют ли иные эпизоды такой охоты. Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы. 

Напомним, в марте алтайский браконьер незаконно спилил 14 лиственниц.

 

Теги: браконьерство Новосибирская область происшествия криминал

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сегодня 18:18 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 17:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Главе Шерегеша грозит трёхмиллионный штраф и условный срок

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сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей

сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Более 40 пожилых людей обрели новую семью в Новосибирской области

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:36 Общество 0 Коммент.

Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области построят новый тепличный комплекс

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

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