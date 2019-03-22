«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

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«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
22.03.2019 11:40
фото со страницы Ростислава Антонова в Facebook
В посёлке Кирова почти полностью сгорел частный дом; пожарные по пути на вызов чуть не застряли на нерасчищенной дороге.
Сегодня ночью около 00:30 загорелся дом на улице Зелёной в Советском районе Новосибирска. Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе МЧС, пожарные прибыли на место в рамках регламента по времени, однако в радиообмене прозвучало сообщение от бригады, что машина медленно продвигалась из-за нечищенных дорог.
«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно», — пожаловались огнеборцы.
Открытое горение спасатели ликвидировали за 10 минут, однако окончательно потушить строение смогли лишь в 5 утра из-за особенностей материалов, из которых был построен дом.
«В результате пожара огнём уничтожена крыша дома в 52 квадратных метра, внутренние засыпные стены, домашние вещи, бытовая техника, мебель», — сообщили в ведомстве.
По данным МЧС, погибших и пострадавших в пожаре нет. Однако дом почти полностью уничтожен огнём. Фотографию горящего строения на своей странице разместил руководитель Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Общественник раскритиковал качество содержания дорог в период весенней распутицы.
Редакция Сиб.фм направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию по расчистке улиц в частном секторе Новосибирска и конкретно в посёлке Кирова, но ответ пока не получила.
Напомним, 13 декабря 2018 года машина скорой помощи с пациентом не могла заехать на пандус новосибирской больницы, так как её заблокировали две легковые машины.
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