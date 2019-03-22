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«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

22.03.2019 11:40

фото со страницы Ростислава Антонова в Facebook

В посёлке Кирова почти полностью сгорел частный дом; пожарные по пути на вызов чуть не застряли на нерасчищенной дороге.

Сегодня ночью около 00:30 загорелся дом на улице Зелёной в Советском районе Новосибирска. Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе МЧС, пожарные прибыли на место в рамках регламента по времени, однако в радиообмене прозвучало сообщение от бригады, что машина медленно продвигалась из-за нечищенных дорог. 

«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно», — пожаловались огнеборцы.

Открытое горение спасатели ликвидировали за 10 минут, однако окончательно потушить строение смогли лишь в 5 утра из-за особенностей материалов, из которых был построен дом. 

«В результате пожара огнём уничтожена крыша дома в 52 квадратных метра, внутренние засыпные стены, домашние вещи, бытовая техника, мебель», — сообщили в ведомстве. 

По данным МЧС, погибших и пострадавших в пожаре нет. Однако дом почти полностью уничтожен огнём. Фотографию горящего строения на своей странице разместил руководитель Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Общественник раскритиковал качество содержания дорог в период весенней распутицы.

Редакция Сиб.фм направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию по расчистке улиц в частном секторе Новосибирска и конкретно в посёлке Кирова, но ответ пока не получила.

Напомним, 13 декабря 2018 года машина скорой помощи с пациентом не могла заехать на пандус новосибирской больницы, так как её заблокировали две легковые машины. 

Теги: пожар дороги МЧС

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«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в пожарах в Бердске

сегодня 11:16 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение

вчера 21:31 Общество 0 Коммент.

Пропавшую в Искитиме мать с ребёнком объявили в федеральный розыск

вчера 20:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев предупредили о возможном недомогании из-за магнитных бурь

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Фирма незаконно заставляла Сибирское управление Центрального банка платить за тепло

вчера 17:01 Общество 0 Коммент.

На набережной в Новосибирске началось шумное строительство многоэтажки

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вчера 15:31 Наука 0 Коммент.

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вчера 15:01 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске сняли видео с танцами под песню группы «Серебро»

вчера 14:27 Культура 0 Коммент.

Business FM в Новосибирске празднует день рождения

вчера 13:40 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:12 Афиша 0 Коммент.

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