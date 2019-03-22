«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

фото со страницы Ростислава Антонова в Facebook

В посёлке Кирова почти полностью сгорел частный дом; пожарные по пути на вызов чуть не застряли на нерасчищенной дороге.

Сегодня ночью около 00:30 загорелся дом на улице Зелёной в Советском районе Новосибирска. Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе МЧС, пожарные прибыли на место в рамках регламента по времени, однако в радиообмене прозвучало сообщение от бригады, что машина медленно продвигалась из-за нечищенных дорог.

«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно», — пожаловались огнеборцы.

Открытое горение спасатели ликвидировали за 10 минут, однако окончательно потушить строение смогли лишь в 5 утра из-за особенностей материалов, из которых был построен дом.

«В результате пожара огнём уничтожена крыша дома в 52 квадратных метра, внутренние засыпные стены, домашние вещи, бытовая техника, мебель», — сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, погибших и пострадавших в пожаре нет. Однако дом почти полностью уничтожен огнём. Фотографию горящего строения на своей странице разместил руководитель Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Общественник раскритиковал качество содержания дорог в период весенней распутицы.

Редакция Сиб.фм направила запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию по расчистке улиц в частном секторе Новосибирска и конкретно в посёлке Кирова, но ответ пока не получила.

Напомним, 13 декабря 2018 года машина скорой помощи с пациентом не могла заехать на пандус новосибирской больницы, так как её заблокировали две легковые машины.