Главе Шерегеша грозит трёхмиллионный штраф и условный срок

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Главе Шерегеша грозит трёхмиллионный штраф и условный срокРубрика: общество
22.03.2019 16:33
фото с сайта admsheregesh.ru
Дорогунцева обвинили в покушении на получение взятки и в халатности – защита намерена добиться полной невиновности обвиняемого.
Главе Шерегеша Виктору Дорогунцеву грозит пять лет лишения свободы условно и 3,5 миллиона рублей штрафа. Об этом сообщило издание «Новая Сибирь» со ссылкой на представителя прокуратуры города Таштагола Ольгу Шимову.
По информации газеты, Дорогунцева обвинили в покушении на получение взятки в размере 350 тысяч рублей, а также в халатности. Второе дело было решено закрыть из-за истечения срока давности.
Адвокат Константин Козлов отметил, что он намерен добиться полной невиновности обвиняемого. Во время судебного процесса защита отметила, что глава не имел соответствующих полномочий, которые мог бы превысить, преследуя корыстные цели.
Помимо этого к делу хотят приобщить соглашение между Таштагольским районом и администрацией посёлка городского типа Шерегеш. Согласно документу, земельными участками посёлка распоряжался муниципальный район. Также будет предоставлена справка о 148 аналогичных договорах, заключённых администрацией Таштагольского района в 2015—2016 годах. Судебные прения назначили на 28 марта 2019 года.
Напомним, 4 февраля на дороге в Шерегеш столкнулись КамАЗ и автобус.
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