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Главе Шерегеша грозит трёхмиллионный штраф и условный срок

Рубрика: общество

22.03.2019 16:33

фото с сайта admsheregesh.ru

Дорогунцева обвинили в покушении на получение взятки и в халатности – защита намерена добиться полной невиновности обвиняемого.

Главе Шерегеша Виктору Дорогунцеву грозит пять лет лишения свободы условно и 3,5 миллиона рублей штрафа. Об этом сообщило издание «Новая Сибирь» со ссылкой на представителя прокуратуры города Таштагола Ольгу Шимову.

По информации газеты, Дорогунцева обвинили в покушении на получение взятки в размере 350 тысяч рублей, а также в халатности. Второе дело было решено закрыть из-за истечения срока давности. 

Адвокат Константин Козлов отметил, что он намерен добиться полной невиновности обвиняемого. Во время судебного процесса защита отметила, что глава не имел соответствующих полномочий, которые мог бы превысить, преследуя корыстные цели.

Помимо этого к делу хотят приобщить соглашение между Таштагольским районом и администрацией посёлка городского типа Шерегеш. Согласно документу, земельными участками посёлка распоряжался муниципальный район. Также будет предоставлена справка о 148 аналогичных договорах, заключённых администрацией Таштагольского района в 2015—2016 годах. Судебные прения назначили на 28 марта 2019 года. 

Напомним, 4 февраля на дороге в Шерегеш столкнулись КамАЗ и автобус. 

Теги: прокуратура штраф Шерегеш

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 19:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске откроется центр с самым большим литым борцовским ковром в стране

сегодня 18:18 Афиша 0 Коммент.

КСП нашла приписки и растрату в центре по проблемам домашних животных в Новосибирске

сегодня 17:17 Общество 0 Коммент.

Больше всех в Сибири зарабатывают жители Красноярского края

сегодня 16:35 Общество 0 Коммент.

Главе Шерегеша грозит трёхмиллионный штраф и условный срок

сегодня 16:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:51 Общество 0 Коммент.

Во время зимней Универсиады абоненты «Билайн» совершили 1,5 миллиона звонков

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Главный пристав Томской области подозревается в хищении 700 тысяч рублей

сегодня 14:12 Хроника 0 Коммент.

Более 40 пожилых людей обрели новую семью в Новосибирской области

сегодня 13:56 Общество 0 Коммент.

Новосибирец выставил на продажу шлем с нацистской свастикой и портсигар солдата Третьего рейха

сегодня 13:36 Общество 0 Коммент.

Суд снова разрешил строить бизнес-центр возле лицея «Надежда Сибири»

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

«Дороги не прочищены. Двигаемся медленно»: пожарная машина задержалась по пути к горящему дому в Новосибирске

сегодня 11:40 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска попросил Общественную палату лоббировать строительство метро

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области построят новый тепличный комплекс

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

Из горящей многоэтажки в Новосибирске эвакуировались 25 человек

сегодня 09:59 Хроника 0 Коммент.

Синоптики рассказали о погоде на выходных в Новосибирске

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Жительница Новосибирска продаёт картину с грустными котиками за 125 тысяч рублей

сегодня 08:44 Общество 0 Коммент.

Новосибирский краеведческий музей открыл выставку с динозавром для горожан

сегодня 08:07 Общество 0 Коммент.

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